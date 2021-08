Valiant Holding AG

Valiant eröffnet Geschäftsstelle in Bülach

Valiant beschleunigt das Tempo ihrer Expansion. Am 1. November 2021 eröffnet der Finanzdienstleister seinen neuen Standort in Bülach.

An der Kasernenstrasse 7 in Bülach hat Valiant einen Standort an zentraler Lage gefunden. Bis zur Eröffnung am 1. November 2021 werden die Räumlichkeiten umgebaut und in eine moderne Geschäftsstelle verwandelt. Mitarbeitende aus den Bereichen Privat- und Geschäftskunden, Unternehmenskunden, Vorsorge und Vermögensberatungskunden werden die Kundinnen und Kunden vor Ort betreuen.

Erfahrener Geschäftsstellenleiter aus der Region

Geleitet wird die Geschäftsstelle von René Häderli, der über eine langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung verfügt. René Häderli ist Wirtschaftsjurist (FH) und verfügt über einen MAS in Financial Consulting. Er ist 41-jährig und wohnt mit seiner Familie seit vielen Jahren im Zürcher Unterland. René Häderli engagiert sich in der Rechnungsprüfungskommission seiner Wohngemeinde und ist Mitglied des EHC Bülach.

Beratung je nach Bedürfnis

Valiant setzt auch in Bülach auf ihr innovatives Geschäftsstellenkonzept. Die Kundinnen und Kunden werden von Valiant Mitarbeitenden live über Video empfangen und je nach Bedürfnis betreut. Sie können wählen, ob sie an einem physischen Termin, per Video oder telefonisch beraten werden möchten. Kleinere Anliegen können sie in einem separaten Raum in der Geschäftsstelle selbstständig erledigen. Vier Kundenberatende sind in Bülach vor Ort und zudem mobil im gesamten Zürcher Unterland unterwegs. Das umfassende Finanzdienstleistungsangebot von Valiant deckt die Bedürfnisse von Privat-, Geschäfts- und Unternehmenskunden ab.

Zweite Geschäftsstelle im Kanton Zürich

Valiant, deren Wurzeln ins Jahr 1824 zurückreichen, beschleunigt ihre Expansion. Zwischen 2020 und 2024 eröffnet Valiant schweizweit 14 zusätzliche Geschäftsstellen, davon sieben im Kanton Zürich. Im Zuge ihrer Expansion schafft sie 170 Vollzeitstellen. Nach der Eröffnung in Oerlikon Ende Mai 2021 bezieht Valiant in Bülach ihre zweite Geschäftsstelle im Kanton Zürich. In den kommenden Monaten werden weitere Eröffnungen an den Standorten Wädenswil, Meilen, Winterthur und Uster folgen. Für diese neuen Geschäftsstellen hat Valiant bereits Lokalitäten gefunden. Auch ausserhalb des Kantons Zürich, nämlich in Frauenfeld, Wohlen (AG) und Pully, stehen die Standorte künftiger Geschäftsstellen bereits fest.

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist an 98 Standorten in folgenden 13 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,2 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.