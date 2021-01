Valiant Holding AG

Valiant emittiert neue Covered Bonds

Die Valiant Bank hat heute, am 13. Januar 2021, neue Covered Bonds im Umfang von 270 Mio. Franken herausgegeben.

Insgesamt zum achten Mal hat Valiant erfolgreich eine mit Hypotheken besicherte Anleihe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit 5 Jahren und einen Coupon von 0 Prozent. Die Ratingagentur Moody's wird die Anleihe voraussichtlich mit einem Triple A bewerten.

Die achte Serie wurde zum Preis von 101,781 Prozent mit einer Rendite von -0,352 Prozent platziert. Sie wird ab dem 19. Januar 2021 an der SIX handelbar sein. Insgesamt hat Valiant 2,3 Milliarden Franken an Covered Bonds herausgegeben. Neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen sind sie das dritte Standbein in der Refinanzierung ihrer Ausleihungen. Dank ihnen kann Valiant die Refinanzierungskosten weiter senken.

Valiant plant weiterhin, regelmässig Covered Bonds zu platzieren.

