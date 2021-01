Valiant Holding AG

Roger Brönnimann ist neuer Leiter Vermögensberatung der Region Seeland/Sense

Valiant verstärkt die Vermögensberatung fachlich und personell. Anfang Januar hat Roger Brönnimann die Leitung der Region Seeland/Sense übernommen.

Anfang Januar 2021 startete Roger Brönnimann bei Valiant als Leiter Vermögensberatungskunden der Region Seeland/Sense. Er baut in seiner Region, die 14 Geschäftsstellen von Murten bis Solothurn umfasst, ein Team für die Vermögensberatung auf.

Roger Brönnimann ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Er hat zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Finanz- und Versicherungsbereich abschlossen. Auf seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem Abteilungsleiter bei Coop, Verkaufsleiter bei der Valora AG sowie Kundenberater und Finanzplaner bei den Basler Versicherungen. Bevor er zu Valiant wechselte, war er im Wealth Management der UBS Fribourg und Murten tätig. Seine Muttersprache ist Deutsch, zudem spricht er fliessend Französisch. Roger Brönnimann ist 40-jährig, verheiratet und Vater eines Sohnes. Er wohnt mit seiner Familie in Murten und ist seit seiner Kindheit in der Region verwurzelt.

Im Zuge ihrer Strategie 2020 bis 2024 baut Valiant das Anlage- und Vorsorgegeschäft aus. Der Finanzdienstleister stellt 40 zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten an, die kompetent und persönlich beraten. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz hat die Vermögensberatung von Valiant mehrfach mit dem Prädikat «langjähriger Qualitätsleader» ausgezeichnet.

