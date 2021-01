Oliver Schumacher ist neuer Leiter Vermögensberatung der Region Luzern Land / Aargau Süd

Valiant Holding AG

Oliver Schumacher ist neuer Leiter Vermögensberatung der Region Luzern Land

Valiant verstärkt die Vermögensberatung fachlich und personell. Anfang Januar sind Oliver Schumacher und Karin Schnyder zu Valiant gestossen.

Im Zuge ihrer Strategie 2020 bis 2024 baut Valiant das Anlage- und Vorsorgegeschäft aus. Der Finanzdienstleister stellt 40 zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten an, die kompetent und persönlich beraten. Anfang Januar 2021 konnte Valiant in der Region Luzern Land / Aargau Süd zwei Neuzugänge begrüssen, welche die Vermögensberatung fachlich und personell verstärken.

Oliver Schumacher startete im neuen Jahr als Leiter Vermögensberatungskunden der Region Luzern Land / Aargau Süd. Er hat das Schweizer Sport Gymnasium in Davos absolviert und sein Studium in Finanzwissenschaften am Florida Southern College in den USA abgeschlossen. Seine berufliche Laufbahn führte ihn von der Verwaltungs- und Privat Bank Vaduz zur Credit Suisse und zur Neuen Aargauer Bank. Zuletzt leitete er bei der Neuen Aargauer Bank das Private Banking der Region Zofingen.

Gemeinsam mit ihm wechselte Karin Schnyder von der Neuen Aargauer Bank zu Valiant und verstärkte das Team Vermögensberatungskunden der Region Luzern Land / Aargau Süd. Karin Schnyder, wohnhaft in Sursee, ist diplomierte Kauffrau und hat zahlreiche Weiterbildungen im Finanzbereich abgeschlossen. Sie war unter anderem für die Credit Suisse und die Neue Aargauer Bank tätig, zuletzt als Senior Relationship Manager Private Banking der Neuen Aargauer Bank.

Das Wirtschaftsmagazin Bilanz hat die Vermögensberatung von Valiant mehrfach mit dem Prädikat «langjähriger Qualitätsleader» ausgezeichnet. Valiant ist überzeugt, dass sie dank der beiden Neuzugänge zusätzlichen Schwung erhalten wird.

Kontakt für Medienschaffende

Simon Bickel, Leiter Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, simon.bickel@valiant.ch

