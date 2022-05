Winner Medical Co., Ltd.

Winner Medical erwirbt 55% der Anteile an Zhejiang Longterm Medical für 108,2 Millionen US-Dollar

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 10. April gab Winner Medical bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 55%igen Beteiligung an Zhejiang Longterm Medical Technology Co. für 108,2 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat.

Winner Medical ist davon überzeugt, dass die Übernahme der Strategie des Unternehmens entspricht, Branchenführer im Bereich der modernen Wundversorgung zu werden. Winner Medical und Longterm Medical werden von den Größenvorteilen und Synergieeffekten in Bezug auf den Kundenstamm im In- und Ausland, die Marktkanäle, die Produkte, die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion profitieren.

Longterm Medical entwickelt, produziert und vertreibt fortschrittliche Wundversorgungsprodukte und ist der Marktführer in der fortschrittlichen Wundversorgungsbranche in China. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Longterm Medical einen Gesamtumsatz von mehr als 52 Millionen US-Dollar, wovon der Umsatz mit moderner Wundversorgung und Stomaprodukten mehr als 41,6 Millionen US-Dollar ausmachte.

Longterm Medical wurde vor 10 Jahren gegründet, während Winner Medical auf eine 31-jährige Geschichte zurückblicken kann. Durch die Integration nach der Übernahme und die Schaffung von Synergien wird erwartet, dass die beiden Unternehmen als Ganzes einen größeren Marktanteil gewinnen und ein höheres Umsatzwachstum erzielen werden.

Was die inländischen Vertriebskanäle betrifft, so bedient Longterm Medical mehr als 600 Krankenhäuser, und Winner Medical deckt mehr als 4.000 Krankenhäuser in China ab. Die beiden Unternehmen werden eng zusammenarbeiten und umfassende Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Sie sind bestrebt, die erste Wahl für Ärzte, Pflegepersonal und Patienten zu werden. Darüber hinaus wird Winner Medical auch mit Longterm Medical zusammenarbeiten, um Lösungen für die häusliche Krankenpflege für Patienten und Verbraucher zu entwickeln.

Die fortschrittliche Wundversorgung ist weltweit ein bedeutendes und wachsendes Marktsegment, während die Konzentration der heimischen Industrie voraussichtlich zunehmen wird. Laut dem BIS Research Report erreicht der globale Markt für fortschrittliche Wundversorgung im Jahr 2020 5,85 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich 7,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 erreichen. Winner Medical und Longterm Medical sind beide führend auf dem chinesischen Markt für fortschrittliche Wundauflagen. Diese Akquisition wird die komplementären Vorteile des globalen medizinischen Geschäfts beider Parteien fördern und Winner als Marktführer im Bereich der fortschrittlichen Wundversorgung weiter stärken, während der Kernwert in der Nutzung von Technologien zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse und der Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen liegt.

