pharmaSuisse - Schweizerischer Apotheker Verband / Société suisse des Pharmaciens

Der Bundesrat zählt bei der Ausweitung der Corona-Teststrategie auf das Apothekennetzwerk

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Der Bundesrat zählt bei der Ausweitung der Corona-Teststrategie auf das Apothekennetzwerk

Der Bundesrat ergreift diverse Massnahmen, um wiederholte Tests von asymptomatischen Personen zu fördern und zu vereinfachen und übernimmt die damit verbundenen Kosten. Den Apotheken kommt in dieser neuen Teststrategie eine zentrale Rolle bezüglich der Corona-Selbsttests zu.

PharmaSuisse begrüsst, dass den Gesundheitsbehörden das Apothekennetzwerk zur Verfügung steht und damit die verstärkte Testtätigkeit gefördert werden kann. Nach der erfolgreichen Einführung von Antigen-Schnelltests und in bestimmten Apotheken auch von PCR-Tests werden nun auch Corona-Selbsttests ausschliesslich in den Apotheken erhältlich sein. Gemäss Bundesratsbeschluss werden vom Bund pro Person und Monat fünf Selbsttests vergütet. Um die Verteilung und die Kontrolle des Bezugs dieser Selbsttests zu gewährleisten, stützt sich der Bund auf bereits bestehende Informatiksysteme für die Abrechnung zwischen Apotheken und Krankenkassen gemäss dem System Tiers payant und mittels Versichertenkarte.

Selbsttests bald in Apotheken

Bevor jedoch die Bevölkerung die Selbsttests in den Apotheken beziehen kann, müssen noch zahlreiche Details zwischen dem Bundesamt für Gesundheit, den Pharma-Grossisten, den Krankenversicherern und dem Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse geklärt werden. Ausserdem ist derzeit noch kein Corona-Selbsttest in der Schweiz zugelassen. Es ist daher nicht zielführend, schon jetzt in die nächste Apotheke zu eilen, um die Selbsttests abzuholen.

pharmaSuisse zeigt sich erfreut, dass die Behörden auf die Kompetenzen des Apothekennetzwerks zählen, um die Corona-Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen.

Kontakt Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse Rahel Rohrer Stationsstrasse 12, 3097 Bern-Liebefeld Telefon: +41 (0)31 978 58 27, E-Mail: kommunikation@pharmaSuisse.org