Weblaw AG

Medienmitteilung: Die Weblaw AG positioniert sich als Powerhouse rund um das Thema Metaverse

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Die Weblaw AG positioniert sich als Powerhouse rund um das Thema Metaverse

Bern / Zürich. 14. September 2022. Als Pioniere im LegalTech-Bereich bekannt, setzt die Weblaw AG aus Bern mit dem Launch seiner neuen Geschäftsbereiche «Weblaw Metaverse Lab» und den angeschlossenen «Weblaw Metaverse Lessons» einen weiteren Meilenstein und bedient damit die hohe Nachfrage seiner anspruchsvollen Kund*innen aus dem juristischen Umfeld und weiteren Wirtschaftszweigen. Ein wichtiges Thema, gerade für Jurist*innen, die sich nicht nur selbst auf den Weg ins Metaversum begeben wollen. Denn die professionelle Beratung und Begleitung von Mandant*innen spielen in diesem Millionen-Franken umfassenden Geschäftsumfeld eine essentielle Rolle.

«Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kund*innen sehr gut, denn auch wir haben denselben juristischen Hintergrund und wissen, welche vielfältigen Möglichkeiten aber auch rechtlichen Herausforderungen das Metaverse mit sich bringt», sagt Franz Kummer, CEO und Gründer der Weblaw AG und fügt hinzu: «Mit unserem Metaverse Lab und den Metaverse Lessons zeigen wir als Powerhouse kontinuierliche Präsenz in den Bereichen Beratung, Entwicklung und Weiterbildung.»

Im Zuge der Weblaw Metaverse Lessons werden die Kund*innen vom ersten Schritt mit der VR-Brille bis hin zur Beantwortung tiefgehender juristischer Fragen begleitet. Mit dem Start der neuen Veranstaltungsreihe werden die Themenfelder Augmented und Virtual Reality, technisches und rechtliches Verständnis, Datenschutz, Besteuerung sowie damit verbundene Möglichkeiten und Herausforderungen von versierten Expert*innen aus der Schweiz behandelt. Jeder Kurs umfasst drei Stunden und wird am neu geschaffenen Weblaw Campus Zürich @ FFHS Gleisarena in direkter Nachbarschaft zum Zürich HB durchgeführt. Darüber hinaus steht eine hybride Teilnahme aber auch die Realisierung exklusiver Inhouse-Schulungen zur Verfügung.

«Neben unserem Weiterbildungsangebot schaffen wir mit dem Weblaw Metaverse Lab eine ganz zentrale Anlaufstelle für interessierte Kund*innen, die in Bezug auf das Metaverse und die damit verbundenen Möglichkeiten beraten und begleitet werden möchten», sagt Joey Montani, Metaverse-Experte der Weblaw AG. Von der Entwicklung eines eigenen Avatars, über die Entstehung eines Besprechungsraum bis hin zur Entwicklung einer eigenen Dependance (Büro) auf einer der bestehenden Plattformen, kümmern sich die kreativen Fachpersonen des Labs um die Verwirklichung der entsprechenden Kundenwünsche im Metaverse. Interessierte Personen können bei geführten Walkarounds, die in regelmässigen Abständen angeboten werden, einen Blick in die verschiedenen Metaversen und die dortigen Showrooms der Weblaw AG richten. «Wir zeigen damit auf, welche vielfältigen Möglichkeiten existieren. Diese präsentieren wir unter anderem auch im Zuge von besonderen Anlässen wie Vorträgen, Kaminfeuergesprächen, Konzerten, Kunstausstellungen etc.» betont Franz Kummer. Mit den Walkarounds erhalten interessierte Kund*innen einen perfekten Eindruck und können sich für ihre individuelle Präsenz im Metaverse inspirieren lassen.

Alle Informationen zu den neuen Dienstleistungen, Weiterbildungen und Produkten der Weblaw AG erhalten Sie unter: www.weblaw.ch/metaverse

Weblaw AG Ronny Mathieu, Marketing- und Verkaufsleiter Schwarztorstrasse 22 | 3007 Bern T +41 31 380 57 77 www.weblaw.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung - W~erse_14092022_.docx