"Goldener Violinschlüssel 2026" für Fredy Reichmuth

Der Volksmusiker Fredy Reichmuth zählt zu den vielseitigsten Musikanten unseres Landes. Als Meister auf dem Akkordeon, dem Schwyzerörgeli, dem Klavier und der Blockflöte musiziert er in unterschiedlichsten Formationen. Mit grossem Engagement fördert er zudem den musikalischen Nachwuchs und gehört zu den wenigen Solopianisten, die Ländlermusik authentisch und virtuos auf dem Klavier interpretieren.

Fredy Reichmuth (*12. Juni 1966) wuchs als jüngstes von sechs Kindern in einer musikalischen Familie auf. Bereits sein Vater war ein begnadeter Schwyzerörgeler. In der zweiten Klasse erhielt er Blockflötenunterricht - ein Instrument, das er bis heute mit Freude spielt. Von seinem 15 Jahre älteren Bruder Sigi lernte er zu Hause die ersten Begleitgriffe auf dem Klavier. An der lokalen Musikschule eignete er sich während dreier Jahre eine fundierte Klavierausbildung an. Auch das Akkordeonspiel brachte ihm anfänglich sein Bruder Sigi bei.

Schon im Alter von zwölf Jahren wirkte Fredy Reichmuth bei ersten Tonaufnahmen mit. Auf der Langspielplatte "S'gaht rund" ist er an Akkordeon, Schwyzerörgeli, Klavier und Blockflöte zu hören. Mit 18 Jahren lernte er den leider viel zu früh verstorbenen Klarinettisten Mathias Knobel kennen. In dessen Formation konnte er seine grosse musikalische Bandbreite erstmals voll entfalten - als einfühlsamer Begleiter ebenso wie als versierter Solist.

Seit 2004 unterrichtet Fredy Reichmuth an der Musikschule Uri Schwyzerörgeli. Ein besonderer Höhepunkt seiner Laufbahn war der Auftritt mit seinem grossen Vorbild, dem Akkordeonvirtuosen Walter Grob. Nachhaltig geprägt hat ihn auch die SRF-Sommerserie "SRF bi de Lüt", bei der er während sechs Jahren mit der SRF-Husmusig durch die ganze Schweiz tourte. Einen hervorragenden Ruf geniesst er zudem als Solo-Ländlerpianist, wobei er sich besonders der Interpretation der Werke seines Idols Hans Frey widmet.

Seit 2016 lebt Fredy Reichmuth in Erstfeld UR. Von dort aus erreicht er seine wichtigsten Unterrichtsorte - Gurtnellen, Schattdorf, Silenen, Altdorf und Flüelen - in weniger als zwanzig Minuten. Neben seiner Unterrichtstätigkeit ist er unter anderem in folgenden Formationen aktiv: Handorgelduo Sigi und Fredy Reichmuth, Kapelle Bühler-Fischer, Trio Fredy Reichmuth, Dani Häusler Komplott und Heirassa Revival.

Im Jahr 2026 wird Fredy Reichmuth mit der renommierten Auszeichnung "Goldener Violinschlüssel" geehrt. Die Verleihungsfeier "Goldener Violinschlüssel 2026" findet am 17. Oktober 2026 in Altdorf UR statt und würdigt damit einen herausragenden Vertreter der Schweizer Volksmusik.