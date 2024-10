Verein Goldener Violinschlüssel

Verleihungsfeier "Goldener Violinschlüssel 2024" für Very Rickenbacher in Küssnacht am Rigi

Küssnacht am Rigi (ots)

Am kommenden Samstag, 12. Oktober 2024, 15 Uhr, findet im Zentrum am See Monséjour in Küssnacht am Rigi die Verleihungsfeier für Very Rickenbacher statt.

Very Rickenbacher (*3.11.1957) hat die Blaskapellenszene der letzten Jahrzehnte stark geprägt, sei es als Euphoniumspieler, als Dirigent der Blaskapelle Rigispatzen oder als herausragender Komponist, der auch einen internationalen Hit schrieb.

Als jüngstes von neun Kindern kam Very Rickenbacher in Immensee SZ zur Welt. Bei den Rickenbachers wurde Volksmusik gross geschrieben. Der Vater trat als Schwyzerörgeler auf, und die Mutter jodelte. Auf Zureden seines Bruders Balz, damals Mitglied der Musikgesellschaft Immensee, besuchte der junge Very einen Jungbläserkurs, wo er das Tenorhorn erlernte. 1975 lotste Balz Rickenbacher ihn in die Blaskapelle Rigispatzen. Von nun an stand für Very Rickenbacher, nebst dem Lehrerseminar, die Blasmusik im Zentrum seines Lebens. Mit seiner dem Euphonium gewidmeten Diplomarbeit und der Trompeter-Rekrutenschule setzte Very Rickenbacher seine blasmusikalische Karriere fort. 1984 übernahm er seinen ersten Dirigentenposten bei der MG Immensee. Später leitete er die Blaskapelle Rüter Dorfspatzen und die Feldmusik Udligenswil. Zudem war er unter anderem in einer musikalischen Schnitzelbankgruppe an der Küssnachter Fasnacht aktiv, leitete die Musikschule Küssnacht, gründete die Immenseer Guggenmusik Immogeister und war Präsident des Theatervereins Immensee.

2003 übernahm Very Rickenbacher die musikalische Leitung der Blaskapelle Rigispatzen aus Küssnacht am Rigi. Das vorwiegend böhmische Repertoire der Rigispatzen wurde fortan mit wunderschönen Eigenkompositionen von Very Rickenbacher erweitert. Er verstand es bestens, den Rigispatzen massgeschneiderte Kompositionen zu schreiben. Seine Werke sind für die Musikanten wie auch für die Zuhörenden berührend, einfühlsam, melodiös und einprägend. Für das 50-Jahr-Jubiläum der Blaskapelle Rigispatzen im Jahr 2006 schrieb Very Rickenbacher die Polka "Ein halbes Jahrhundert". Die Komposition ist ein wahres Meisterwerk. Diese Polka kann man gut als Welthit bezeichnen, wird sie doch von fast allen Blaskapellen rund um die Welt gerne gespielt. Auch sehr bekannt aus seiner Feder ist die Komposition "Kirschblütenzauber".

Die Blaskapelle Rigispatzen wird die Verleihungsfeier mit dem "Goldener Violinschlüssel-Marsch" festlich eröffnen. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten des Goldenden Violinschlüssels Walter Näf startet der Festakt für Very Rickenbacher. Die Laudatio wird von Franz Hess aus Küssnacht am Rigi gehalten. Der "Goldene Violinschlüssel" wird Very Rickenbacher vom vorjährigen Violinschlüsselträger Thomas Aeschbacher überreicht.

Die Verleihungsfeier und das anschliessende Festbankett sind ausschliesslich für geladene Gästen zugänglich. Medienvertreter sind herzlich willkommen.