Verein Goldener Violinschlüssel

Verleihungsfeier "Goldener Violinschlüssel 2022" für Claudia Muff

Ruswil (ots)

Am kommenden Samstag, 1. Oktober 2022, 15 Uhr, findet im Pfarreiheim in Ruswil LU die grosse Verleihungsfeier 2022 statt. Die Auszeichnung geht dieses Jahr an die bekannte Akkordeonistin Claudia Muff (*6.7.1971).

Der feierliche Anlass beginnt traditionsgemäss mit dem "Goldener-Violinschlüssel-Marsch". Nach der Begrüssung durch den Präsidenten des Goldenden Violinschlüssels Walter Näf startet das musikalische Programm von Claudia Muff. Zu hören und zu sehen sind die Luzerner Ländler-Band, das Quartett Claudia Muff, das Trio Cappella, die Rusmeler Blasmusig und einige weitere besondere Formationen. Die Laudatio wird vom Na-tionalrat Leo Müller und vom Musiker Armin Bachmann gehalten, dazu kommen verschiedene Grussworte, unter anderem von Franzsepp Erni, Gemeindepräsident von Ruswil, und von Marcel Schwerzmann, Regierungsrat des Kantons Luzern. Der "Goldene Violinschlüssel" wird Claudia Muff vom vorjährigen Violinschlüsselträger Johannes Schmid-Kunz überreicht.

Zur Person

Claudia Muff verbindet gekonnt alte und neue Volksmusik. Als Musiklehrerin setzt sie sich seit vielen Jahren für den musikalischen Nachwuchs ein.

Claudia Muff wuchs zusammen mit ihren Brüdern Hans und Bruno in einer musikalischen Familie weit abgelegen in den Ausläufern des Napfs auf. Sie lebten auf dem kleinen Bauernhof Stadelboden in der Gemeinde Menznau LU. Schon ihr Grossvater Josef Muff (1902-1967) hatte Volksmusik gespielt. Vater Hans Muff (1944-2015) war ein populärer Klarinettist und Saxofonist mit eigener Ländlerkapelle.

Zu ihrem Vorbild Walter Grob (1928-2014), dem Ausnahmekönner auf dem Akkordeon, hatte Claudia Muff einen besonderen, einzigartigen, schönen und prägenden Bezug. Als sie zwölf Jahre alt war, schenkte er ihr eine Menge seiner Noten und gab ihr auch hilfreiche praktische Tipps zum Spielen seiner schwierigen Kompositionen. Später vermachte er Claudia Muff sein legendäres Akkordeon, das sie noch heute gerne spielt. Auch Willi Valotti, berühmter Akkordeonist der Kapelle Heirassa (nach Walter Grob) und der Alderbuebe, zählt zu ihren ganz grossen Vorbildern. Er beeinflusste Claudia Muff in ihrer persönlichen sowie musikalischen Entwicklung wesentlich. Interessanter Hinweis: Beide Vorbilder von Claudia Muff wurden ebenfalls mit dem "Goldenen Violinschlüssel" ausgezeichnet, Willi Valotti im Jahr 2003 und Walter Grob im Jahr 2005.

Claudia Muff ist heute selber Vorbild zahlreicher Nachwuchstalente, und sie ist Präsidentin der Kaspar-Muther-Stiftung. Bereits in jungen Jahren spielte sie in der renommierten Ländlerkapelle ihres Vaters Hans Muff und in der bekannten Formation von Willi Valotti, der Willis Wyberkapelle. Nebst verschiedenen musikalischen Projekten konzertiert sie seit Jahren mit dem Trio Cappella mit Armin Bachmann (Posaune) und Peter Grossweiler (Kontrabass), mit dem Quartett Claudia Muff mit Felix Brühwiler (Gitarre), Peter Grossweiler (Kontrabass) und Julian Dillier (Schlagzeug) sowie in der Luzerner Ländler-Band mit Josi Fischer (Klarinette) und Sepp Huber (Kontrabass).

Die Verleihungsfeier und das anschliessende Festbankett sind ausschliesslich für geladene Gästen zugänglich. Medienvertreter sind herzlich willkommen.