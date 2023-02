Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Das chinesische Unternehmen Zoomlion schickt Rettungsteam ins von Erdbeben betroffene Hatay in der Türkei

Peking (ots/PRNewswire)

Der chinesische Baumaschinenhersteller Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) hat vor Kurzem ein Rettungsteam und Bagger ins von Erdbeben verwüstete Hatay in der Türkei geschickt, um bei den Rettungsmaßnahmen zu helfen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 erschütterte um 4:17 Uhr Ortszeit (01:17 Uhr GMT) die südliche Provinz Kahramanmaras in der Türkei, gefolgt von einem Beben der Stärke 6,4 wenige Minuten später in der südlichen Provinz Gaziantep und einem weiteren Beben der Stärke 7,6 um 13:24 Uhr Ortszeit (10:24 Uhr GMT) in der Provinz Kahramanmaras.

Nach den Erdbeben schickte Zoomlions Tochtergesellschaft in der Türkei sofort ein Rettungsteam, bestehend aus professionellen Servicetechnikern und Maschinenführern, in das Katastrophengebiet, das Heizdecken, Notfallmedikamente, Lebensmittel und fünf Baggerausrüstungen mitführte.

Als eines der ersten chinesischen Rettungsteams, das das von der Katastrophe heimgesuchte Gebiet erreichte, rettete das Rettungsteam von Zoomlion vier eingeschlossene Überlebende und beteiligte sich an der Erdbebenhilfe.

Yu Ke, ein Service-Techniker von Zoomlion, der an den Rettungsarbeiten teilnahm, sagte: „Nachdem unser Rettungsteam und die Bagger-Ausrüstung vor Ort angekommen waren, beteiligten wir uns sofort an den Rettungsarbeiten für Überlebende, die in einem eingestürzten sechsstöckigen Gebäude eingeschlossen waren. Bisher haben wir vier eingeschlossene Menschen gerettet und versucht, weitere Überlebende zu retten."

Das Unternehmen half auch bei der Bereitstellung von Rettungsausrüstung. Bisher wurden insgesamt 18 Bagger in das Katastrophengebiet entsandt, um bei den Rettungsmaßnahmen zu helfen.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/332681.html

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1999839/pic.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-das-chinesische-unternehmen-zoomlion-schickt-rettungsteam-ins-von-erdbeben-betroffene-hatay-in-der-turkei-301744071.html