Comunicato stampa: Responsabilità civile auto: premi fino all’80% più cari a seconda dell’offerente

Analisi di Comparis sulle differenze tra i premi delle assicurazioni responsabilità civile auto

Responsabilità civile auto: premi fino all’80% più cari a seconda dell’offerente

La copertura di base dell’assicurazione responsabilità civile auto è prescritta per legge. Le differenze tra i premi sono tuttavia notevoli: a seconda della compagnia si può pagare fino al 58% in più. In alcune regioni le offerte variano addirittura dell’80%. Inoltre, gli uomini pagano un premio medio del 3% più alto rispetto alle donne. È quanto emerge da un’analisi di Comparis. «Gli uomini sono spesso discriminati rispetto alle donne anche per quanto riguarda altre tipologie di assicurazione auto», afferma Andrea Auer, esperta Comparis in mobilità.

Zurigo, 23 agosto 2022 – L’assicurazione responsabilità civile auto è obbligatoria per gli automobilisti svizzeri e la copertura di base è prescritta per legge. Il servizio di confronti online comparis.ch ha analizzato i premi netti delle assicurazioni responsabilità civile auto per 11 veicoli e 2 profili di conducente nelle 10 principali città svizzere.

Il risultato: le differenze tra i premi possono arrivare al 58%. Per l’assicurazione meno cara nel confronto di Comparis (Smile) si paga un premio medio di 238 franchi – basato su tutti i tipi di profilo e veicoli – mentre per l’assicurazione più cara (Generali) il premio ammonta a 375 franchi.

Uomini discriminati nei premi

Le differenze più marcate si notano facendo un confronto tra i sessi: i premi medi per gli uomini variano fino al 61% a seconda dell’assicuratore (Smile: 237 franchi; Generali: 381 franchi). Alle donne tocca invece pagare un sovrapprezzo che può arrivare anche al 55% (Smile: 238 franchi; Generali: 369 franchi).

Se si considerano poi tutte le compagnie, il premio medio per gli uomini è del 3% più alto di quello delle donne (uomini: 295 franchi; donne: 287 franchi).

«Già dalle precedenti analisi di Comparis è emerso che gli uomini sono spesso discriminati rispetto alle donne per quanto riguarda i premi dell’assicurazione auto», spiega Auer. Ma ci sono anche compagnie che non fanno differenze di genere.

Nell’analisi attuale, infatti, gli assicuratori Simpego, Axa, Basilese Assicurazioni e TCS chiedono gli stessi premi per donne e uomini. Con Smile gli uomini pagano solo un franco in più.

A Losanna gli automobilisti pagano fino all’80% in più

Comparis ha anche analizzato le differenze tra gli assicuratori più cari e meno cari nelle dieci principali città svizzere. Gli automobilisti domiciliati nella città di Losanna pagano l’80% in più presso la compagnia più cara (Generali: 415 franchi) rispetto a quella più conveniente (Smile: 230 franchi). In altre città, le differenze sono leggermente inferiori, ma pur sempre al di sopra del divario a livello nazionale: 77% a Bienne e San Gallo, 72% a Winterthur, 69% a Berna, 66% a Ginevra.

Le differenze più contenute si osservano in Ticino: a Lugano la compagnia più cara (Zurich: 361 franchi) chiede il 40% in più rispetto a quella più conveniente (PostFinance: 257 franchi).

Secondo Auer, piccole differenze non sono per forza sinonimo di prezzi bassi: «A Lugano l’offerta più bassa (257 franchi) è molto più cara delle offerte più convenienti nelle altre città».

L’assicurazione meno cara è a Berna, la più costosa a Lugano

Un quadro simile emerge se si considerano i premi medi nelle rispettive città: con un premio medio di 307 franchi, Lugano è la località più costosa nel confronto di Comparis. Si tratta di un premio del 17% più alto rispetto a quello della città meno cara (Berna: 263 franchi).

Secondo Auer, l’elevato importo dei premi in Ticino è dovuto ai possibili costi aggiuntivi che gli assicuratori devono sostenere: «L’importo dei premi è determinato, tra le altre cose, dall’attrattività di un mercato. Il Ticino è una regione con un mercato relativamente piccolo. In più, i prodotti assicurativi vanno commercializzati in lingua italiana.» Questo fa crescere i costi di distribuzione, che potrebbero quindi avere un impatto sui premi, spiega l’esperta.

Non si deve cercare l’offerente meno caro, ma quello più adatto»

Nell’analisi di Comparis, gli assicuratori più convenienti sono quelli diretti (Smile, Elvia, Simpego e PostFinance), ovvero quelli che vendono i loro prodotti principalmente online.

«Grazie a strutture dei costi più basse – senza agenzie o troppe scartoffie – queste compagnie sono spesso in grado di offrire premi bassi», spiega Auer. Tuttavia, gli assicuratori diretti non sono per forza la soluzione migliore per tutti gli automobilisti. «Chi desidera incontrare personalmente il proprio consulente assicurativo farebbe forse meglio a optare per un’offerta più costosa. Ecco perché è importante conoscere le proprie esigenze, metterle sempre in discussione e, se necessario, cambiare assicurazione», afferma l’esperta.

L’assicurazione responsabilità civile auto obbligatoria

L’assicurazione RCA è obbligatoria per chi possiede un’auto. Oltre ai danni materiali o alle persone, copre anche le perdite economiche (ad es. perdita di salario) a terzi (passeggeri, ciclisti, pedoni ecc.). Sono incluse anche le spese per difendersi da pretese infondate (ad es. le spese legali). Per legge, l’importo di copertura delle assicurazioni responsabilità civile deve ammontare ad almeno 5 milioni di franchi. Di solito, però, gli assicuratori offrono una copertura fino a 10 milioni di franchi di danni.

Metodologia

A luglio 2022 comparis.ch ha fatto un confronto tra i premi delle assicurazioni responsabilità civile auto nelle 10 città più popolose di Svizzera. A tale scopo sono stati definiti e confrontati 2 profili di conducente e 11 veicoli. In totale sono stati analizzati 27’060 calcoli dei premi.

Profili conducente 1 e 2 (uomo 35 anni e donna 35 anni): data di nascita 01.07.1987 / data rilascio patente 01.07.2007 / nazionalità CH / franchigia CHF 500.–. Copertura: somma assicurata di 10 milioni di franchi (tipica copertura di mercato). Nessun’altra copertura aggiuntiva (come protezione bonus o negligenza grave). Nessun danno, rifiuto o modifica di un contratto in corso con condizioni più severe presso gli assicuratori precedenti. L’assicurato è il conducente più frequente.

Gli assicuratori Helvetia e Wefox non sono stati inclusi nell’analisi, dato che non offrono prodotti con le rispettive franchigie tramite comparis.ch. La Mobiliare e Vaudoise non si possono confrontare su comparis.ch.

Maggiori informazioni

Andrea Auer esperta in mobilità telefono: 044 360 53 91 e-mail: media@comparis.ch comparis.ch

Chi è comparis.ch

Con oltre 80 milioni di visite all’anno, comparis.ch è uno dei siti web svizzeri più utilizzati. L’azienda confronta tariffe e prestazioni di casse malati, assicurazioni, banche, gestori di telefonia e presenta la più grande offerta online di auto e immobili in Svizzera. Grazie ad ampi confronti e valutazioni esaustive, Comparis porta trasparenza sul mercato, rafforzando così il potere decisionale dei consumatori. Fondata nel 1996 dall’economista Richard Eisler, l’impresa oggi conta circa 175 dipendenti.