Zymo Research Corp.

Zymo Research engagiert sich für die Ausrottung der COVID-19-Pandemie in Indien

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

DNA/RNA Shield - DirectDetect(TM)-Reagenz macht die RNA-Extraktion überflüssig und ermöglicht den schnellen Einsatz von COVID-19-Tests in betroffenen Ländern

- Zymo Research hat eine Million COVID-19 Testkits gespendet, die sein neues DNA/RNA Shield - DirectDetect(TM) Reagenz und Entnahmegeräte an Mapmygenome(TM) mit Sitz in Hyderabad, Indien, gespendet. Mapmygenome ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das personalisierte DNA-Tests, COVID-19-Tests und genetische Beratung für seine Kunden anbietet. Es bietet seinen Kunden personalisierte Gesundheitslösungen auf der Grundlage von Gentests. Sie haben während der gesamten Pandemie COVID-19-Tests in ihrem hochmodernen, cGLP-konformen Molekulartestlabor sowie in einem Vor-Ort-Labor am internationalen Flughafen Rajiv Gandhi in Hyderabad, Indien, durchgeführt, wo sie ankommende Passagiere auf das SARS-CoV-2-Virus testen.

DNA/RNA Shield - DirectDetect, ein Reagenz, das dem bewährten DNA/RNA Shield(TM) von Zymo Research ähnelt, schützt virale RNA vor dem Abbau und ermöglicht so die sichere Entnahme und den Transport von Proben bei Raumtemperatur, ohne dass eine Nukleinsäureextraktion erforderlich ist. Durch den Wegfall der Nukleinsäureextraktion verkürzt sich die Zeit bis zum Erhalt der PCR-Testergebnisse. Im Vergleich zu anderen Reagenzien hemmt DNA/RNA Shield - DirectDetect die nachgeschaltete RT-PCR nicht. Das DNA/RNA Shield - DirectDetect Testkit enthält das DNA/RNA Shield - DirectDetect Reagenz mit Abstrichentnahmegeräten.

"DNA/RNA Shield - DirectDetect ermöglicht es Ländern, in denen eine Zunahme von COVID-19-Fällen zu verzeichnen ist, COVID-19-Tests ohne Extraktion durchzuführen, wodurch das Hindernis der begrenzten Extraktionsressourcen beseitigt wird. Das ist unsere Art, Menschen in Not humanitär zu unterstützen", sagte Dr. Marc Van Eden, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Zymo Research. "Wir haben uns mit Mapmygenome zusammengetan, weil das Unternehmen in der Lage ist, RT-PCR-Tests schnell einzusetzen und zu analysieren."

"In Indien, wo Testmaterialien und Impfungen nur schwer erhältlich sind, sind Tests für die Diagnose des SARS-CoV-2-Virus unerlässlich", sagte Anu Acharya, Gründer und CEO von Mapmygenome. Sie fügte hinzu: "Während sich viele Biotechnologie- und Testanbieter eher auf ihre inländischen Testbemühungen konzentrieren, schätzen wir den weltweiten humanitären Einsatz von Zymo Research, der zur Ausrottung von COVID-19 beiträgt."

Für weitere Informationen über DNA/RNA Shield - DirectDetect und das Spendenprogramm von Zymo Research besuchen Sie deren Website.

Informationen zu Zymo Research Corp.

Zymo Research ist ein Privatunternehmen, das die wissenschaftliche und diagnostische Gemeinschaft seit 1994 mit hochmodernen molekularbiologischen Werkzeugen beliefert. Die Vision des Unternehmens, "The Beauty of Science is to Make Things Simple", spiegelt sich in all seinen Produkten wider, von der Epigenetik bis hin zu den DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Zymo Research ist seit jeher als führendes Unternehmen im Bereich Epigenetik anerkannt und überschreitet Grenzen mit neuartigen Lösungen für die Probenentnahme, mikrobiologische Messungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die qualitativ hochwertig und einfach zu bedienen sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636888/Zymo_Research_Corp_Pays_Forward.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636889/Anu_and_Minister_Photo2021_09_21_at_13_56_58__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg