Greater Zurich Area AG

Medienkonferenz vom 17. März: Jahresergebnis 2019 der Greater Zurich Area AG

Zürich (ots)

Wir laden Sie herzlich ein zur Medienkonferenz der Greater Zurich Area AG (GZA), der Standortmarketing-Organisation des Wirtschaftsraums Zürich.

Datum: Dienstag, 17. März 2020, 10.15 Uhr Ort: Greater Zurich Area AG, Limmatquai 122, 8001 Zürich

Programm:

Ab 10.00 Uhr: Kaffee und Gipfeli

10.15 Uhr:

- Auswirkungen des Coronavirus auf das Standortmarketing - Präsentation Jahresergebnis 2019: Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin, Greater Zurich Area AG - Beispiel einer erfolgreichen Ansiedlung: Auticon Markus Weber, Auticon Group Executive International Expansion, Dr. Stephan Gutzwiller, CEO Auticon Swiss AG, Zürich

11.00-11.30 Uhr: Fragen / Diskussion

Aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen zunächst erläutern, wie das Coronavirus die Promotions- und Akquisitionstätigkeit der GZA beeinflusst und welche Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit internationaler Firmen zu erwarten sind.

Anschliessend präsentiert GZA-Geschäftsführerin Sonja Wollkopf Walt das Jahresergebnis 2019: Wie viele ausländische Unternehmen wurden angesiedelt? Wie viele Arbeitsplätze haben diese geschaffen? Aus welchen Technologien, Branchen und Regionen stammen sie?

Im zweiten Teil der Medienkonferenz stellen wir Ihnen eine spannende Ansiedlung vor. Auticon ist eine internationale IT-Beratung und das erste Unternehmen in der Schweiz, das ausschliesslich Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants beschäftigt. Die autistischen Fähigkeiten werden in der Informationstechnologie als besondere Stärke verstanden - etwa in der Erkennung von Mustern, in der Detailgenauigkeit oder im logischen Denken. Das Unternehmen aus Deutschland mit rund 300 Mitarbeitenden hat 18 Büros weltweit in 8 Ländern.

Im Jahr 2018 expandierte es mit Unterstützung der GZA nach Zürich und beschäftigt heute 15 Personen, davon 12 Autisten als IT-Consultants. Markus Weber, der in der Auticon-Gruppe für die internationale Expansion verantwortlich ist, und Stephan Gutzwiller, der die Schweizer Ländergesellschaft leitet, präsentieren das Unternehmen, die Standortwahl und Expansion in die Schweiz, die Entwicklung am Standort Zürich und die Zusammenarbeit mit der GZA vor.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bitte melden Sie sich via E-Mail an: info@greaterzuricharea.com

Kontakt:

Reto Sidler

Leiter Kommunikation und Marketing

Greater Zurich Area AG

reto.sidler@greaterzuricharea.com

Tel. 044 254 59 07