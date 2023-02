Universität St. Gallen

«Deglobalisierung» in HSG Focus – Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Die Globalisierung kommt unter Druck. Was kommt danach? Die Deglobalisierung? Während der Coronapandemie zeigte sich deutlich, wie verwundbar die globale Wirtschaft ist. Lieferketten rissen ab, Warenströme stagnierten. Wie können wir künftig sozialer und umweltverträglicher global vernetzt produzieren, regieren und kooperieren? Das Dossier des digitalen Magazins HSG Focus widmet sich diesem zentralen Zukunftsthema und zeigt verschiedene Perspektiven auf.

Deglobalisierung, Re-Shoring, Decoupling und Re-Globalisierung sind Schlagworte, die in der öffentlichen Diskussion fallen. Unsere Expert:innen ordnen ein. Einige Themen zur Auswahl:

Im zweiten Teil des Magazins geht unsere neue Kolumnistin Eri Bertsou der Frage nach, wie ChatGPT den Wissenschaftsbetrieb verändert. Wir blicken auf den Besuch des Künstlers Ai Weiwei und die Performance des Graubündner «Origen-Festivals» im SQUARE zurück.

Karin Schwiter, Forscherin an der Universität Zürich und kürzlich zu Gast an der HSG, spricht über die «Slow Scholarship»-Bewegung. Judith Nyfeler lehrt und forscht als Soziologin an der HSG. Vor kurzem hat sie als junge Mutter eine Konferenzreise mit Mann und Baby nach Trondheim unternommen – ihren Road Trip beschreibt sie im Magazin.

HSG Focus erscheint vier Mal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren ehemaligen Studierenden. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, wie immer ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.

