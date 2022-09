Universität St. Gallen

Nachhaltig Investieren gewinnt an Bedeutung, auch für Startups

Die angespannte politische und wirtschaftliche Situation beeinträchtigt auch Startups. Dies geht aus einer aktuellen Ergänzung zum Swiss Venture Capital Report 2022 hervor. Die Investitionen in Firmengründungen dürften in der Schweiz erstmals seit zehn Jahren zurückgehen. Was dies für junge Unternehmen in verschiedenen Branchen bedeutet, ordnet Dietmar Grichnik, Professor für Entrepreneurship und Technologiemanagement an der Universität St.Gallen (HSG), in einem Interview ein.

Dietmar Grichnik bildet unter anderem mit der Initiative Startup@HSG zukünftige und aktuelle Jungunternehmende aus. Der stärkere Fokus der Gründerinnen und Gründer auf Nachhaltigkeitsaspekte treffe bei Investoren auf offene Ohren, so der HSG-Professor. Auch Startups, bei denen die Digitalisierung von Dienstleistungen im Vordergrund steht, dürften es einfacher haben als solche aus den Bereichen Food- und Biotech oder Blockchain.

Haben Sie Fragen rund um die Startup-Szene oder zu aktuellen Herausforderungen und Chancen für Unternehmensgründer:innen? Prof. Dr. Dietmar Grichnik steht Ihnen für Auskünfte oder ein eigenes Interview gerne zur Verfügung.

Prof. Dr. Dietmar Grichnik, Institute of Technology Management ( ITEM-HSG)

+41 71 224 72 01, dietmar.grichnik@unisg.ch

Bild: Adobe Stock / Alex from the Rock

