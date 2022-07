Universität St. Gallen

Stefan Küppers zu Gast bei «Meet the CFO»

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Stefan Küppers von der Dosenbach-Ochsner AG zu Gast.

1865 gründete die Familie Dosenbach ihr Schuhunternehmen in Bremgarten. 1928 eröffnete Gottfried Ochsner sein Schuhhaus in Zürich. Mittlerweile agieren beide Unternehmen gemeinsam als Dosenbach-Ochsner AG und sind Teil der deutschen Deichmann-Gruppe. Diese deutsch-schweizer Verflechtung repräsentiert Stefan Küppers perfekt. Geboren am deutschen Niederrhein startete er seine Karriere 2004 als Controller bei der deutschen Deichmann Gruppe, bevor er 2006 in die Schweiz zur Dosenbach-Ochsner AG wechselte. Diese verliess er 2011 mit einem Abstecher ins Controlling der Coop, bevor ihn die Sehnsucht nach Schuhen und Sportartikeln bereits 2014 wieder zurück zur Dosenbach-Ochsner AG führte. Dort verantwortet er seit 2019 als CFO den Finanzbereich.

Im Podcast spricht Stefan Küppers darüber, wie die Covid-19-Krise mit Lieferengpässen und Filialschliessungen sowie dem dadurch verstärkten Trend hin zum Online-Shopping seinen Arbeitsalltag beeinflusst und wie er die Zukunft von Detailhändlern einschätzt.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

«Meet the CFO» im Web-Player

«Meet the CFO» auf Spotify

«Meet the CFO» auf Apple Podcasts

«Meet the CFO» auf Google Podcasts

«Meet the CFO» auf Amazon Podcasts

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

