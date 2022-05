Universität St. Gallen

«Gesund» in HSG Focus – Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Heute erscheint die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins HSG Focus. Im Dossier der Mai-Ausgabe 2022 von HSG Focus blicken wir auf verschiedene Facetten des Themas «Gesund».

Eine Auswahl von Titeln:

Der Campus-Teil bietet allerlei Wissenswertes aus Lehre, Forschung und der HSG-Community: Prof. Dr. Johanna Gollnhofer macht sich in ihrer Kolumne Gedanken über «Lifestyle-Marken» und den Spassfaktor bei der Bewerbung nachhaltiger Produkte. Sie erfahren mehr über das Fachgebiet von HSG-Aviatikexperte Dr. Andreas Wittmer, über die Initiative « Apfelhelden versus Foodwaste» und das juristische Handwerk der studentischen Law Clinic an der Universität St.Gallen. Ebenso erfahren Sie, wie der studentische Club Bookcycle St.Gallen Lernmaterial ein zweites Leben in Afrika schenkt. Und, last but not least, zeigt ein Videointerview mit Maja Göpel, wie die Transformationsforscherin die Welt neu denkt.

Das gesamte digitale Unimagazin als Web-App finden Sie hier: www.hsgfocus.ch

HSG Focus erscheint vier Mal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren ehemaligen Studierenden. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, wie immer ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG)