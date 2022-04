Universität St. Gallen

Tourismusbranche zwischen Pandemie und Krieg

Das Forschungszentrum für Tourismus und Verkehr an der Universität St.Gallen hat - zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Praxis und Akademie - eine vierte Lageeinschätzung zum Thema «Die Zukunft des Tourismus nach SARS-CoV-2: Was bleibt?» vorgenommen. Gemäss dieser Untersuchung hat die Branche in der Pandemie stark gelitten und nicht nur viele Arbeitskräfte verloren, sondern auch an Investitionskraft eingebüsst. Attraktivere Arbeitsbedingungen mit neuen Arbeitszeitmodellen, adäquaten Löhnen sowie Nebenleistungen und modernisierten Arbeitsabläufen sind deshalb dringend nötig.

Weitere Informationen finden Sie anbei im Tourismus Report sowie der Medienmitteilung des Forschungszentrums für Tourismus und Verkehr der Universität St.Gallen (HSG)

