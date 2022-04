Universität St. Gallen

Medieneinladung: Konstruktive Strukturreform für Eliten - Neuauflage des Elite Quality Index

Sehr geehrte Medienschaffende

Am Freitag, 29. April, veröffentlicht die Universität St.Gallen die jüngste Ausgabe der Studie «Elite Quality Index» (kurz: EQx). Der politische und wirtschaftliche Index misst, ob Eliten in 151 Ländern kollektiv Werte schaffen oder abschöpfen. In der Studie analysieren Forschende aus der ganzen Welt ihre Länder hinsichtlich der Elitequalität und konstruktiver Strukturreformen.

Die Hauptautoren der Studie, Tomas Casas und Guido Cozzi, stehen für individuelle Interviews nach der Präsentation zur Verfügung. Die Medienkonferenz kann vor Ort in St.Gallen oder online via Zoom besucht werden. Der Anlass ist öffentlich, um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Informationen finden Sie in der Medieninformation im Anhang.

Zeit: Freitag, 29. April, 10.00 – 12.00 MEZ

Ort: Universität St.Gallen, Guisanstrasse 20, SQUARE (Raum: 11-0111) und digital auf Zoom

Wer gibt Auskunft: Das globale EQx-Team, Guido Cozzi, Tomas Casas, mit Partnern in Singapur, China, Bangladesch, Norwegen oder Portugal

Sprache: Englisch

Anmeldung für Zoom: Webinar-Anmeldung - Zoom

Für weitere Informationen stehen zur Verfügung:

Dr. Tomas Casas, Director of the Elite Quality Index

Director China Competence Center an der Universität St.Gallen (HSG)

tomas.casasiklett@unisg.ch

elitequality.org

Gordon Langlois, Kommunikation

International Media Relations Officer an der Universität St.Gallen (HSG)

gordon.langlois@unisg.ch

