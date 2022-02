Mit Technologien Wettbewerbsvorteile erzeugen: Einladung zur ersten HSG.Retail Tech Konferenz

Universität St. Gallen

Die Pandemie hat dem Handel zugesetzt, aber auch einen Digitalisierungsschub gegeben. Wie entwickelt sich die Welt des Handels weiter? Welche Trends, Tools und Technologien werden den Handel prägen? Diesen Fragen geht die erste HSG.Retail Tech Konferenz nach am Freitag, 18. März 2022, im Weiterbildungszentrum St.Gallen. UnternehmensvertreterInnen globaler Konzerne zeigen, wie neue Technologien Wettbewerbsvorteile erzeugen.

Anders als herkömmliche Handelstagungen stellt die erste HSG.Retail Tech Konferenz den technologischen Aspekt in den Vordergrund. Während der Konferenz in St.Gallen zeigen Technologieunternehmen wie IBM, SAP, Amazon Web Services, Salesforce, Microsoft, Google, Facebook und weitere, was den Handel von morgen ausmacht.

Folgende Themen stehen zur Diskussion:

- Podium 1: Big Data und AI im Handel.

- Podium 2: Wandel im Konsumentenverhalten: Die Gen Z.

Beispiele aus der Praxis, Vorträge und Austausch:

- AWS: Culture of Innovation.

- Klarna: Vom schwedischen Zahlungsdienstleister zum globalen Shopping-Ökosystem.

- Facebook: The Future of Retail – Discovery Commerce.

- Google: Using MarTech to drive business.

- SAP: 2025 – Back to the Future of Retail.

Programm und ReferentInnen finden Sie unter www.hsg-retail-tech.ch

Medienschaffende sind herzlich willkommen.

Um Anmeldung via E-Mail an elias.barth@unisg.ch bis zum 10. März 2022 wird gebeten.

Kontakt und Anmeldung für Medien:

Elias Barth, Forschungszentrum für Handelsmanagement (IRM-HSG)

+41 71 224 71 89, elias.barth@unisg.ch

