Nachhaltig zu einem glücklicheren Leben

Viele Menschen denken, dass die notwendige ökologische Neuausrichtung unserer Gesellschaften mit Verzicht und einem geringeren Wohlbefinden zusammenhängt. Prof. Dr. Martin Kolmar vom Institut für Wirtschaftsethik der Universität St.Gallen (IWE-HSG) zeigt in seinem Buch «Grenzbeschreitungen» unter Rückgriff auf verschiedenste Forschungen jedoch auf, dass Nachhaltigkeit und Glück nicht im Widerspruch stehen.

Erkenntnisse aus der Evolutionspsychologie zeigen, dass viele unserer kognitiven und körperlichen Mechanismen entstanden sind, um das eigene Überleben zu sichern. Diese müssen jedoch nicht zusammenhängen mit dem, was wir als Lebensqualität beschreiben würden. Das dopamine Belohnungssystem beispielsweise lässt dazu tendieren, immer mehr zu wollen, materiellen Wachstum anzustreben und «Kicks» zu suchen – was nicht systematisch zu einem guten Leben führt, erklärt Martin Kolmar im Videobeitrag.

Viel entscheidender sei die Haltung zum Leben und zu Dingen sowie Fragen zu Sinn und Zugehörigkeit. Gemäss Studien erleben viele Menschen Sinn in Entgrenzungserfahrungen, die etwa oftmals in der Natur oder während der Meditation erfahren werden. Wer Aufmerksamkeit gegenüber dem Alltag und seinen Verhaltensmustern kultiviert, aktiviere auch Gefühle der Verantwortung. Die Veränderung des eigenen Lebensmodells in Richtung Nachhaltigkeit werde so nicht mehr als Verlust angesehen, sondern bedeute ein Sich-Einlassen ohne Zwang. Aus Autonomie heraus.

Prof. Dr. Martin Kolmar, Institut für Wirtschaftsethik (IWE-HSG)

martin.kolmar@unisg.ch

