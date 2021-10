Universität St. Gallen

Alternative Proteine werden immer beliebter – HSG-Start-ups bei den erfolgreichsten in diesem Feld

Das HSG FoodTech Lab des Instituts für Technologiemanagement an der Universität St.Gallen (ITEM-HSG) hat Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland, Österreich und Schweiz zu ihrer Meinung über Alternativen zu tierisch erzeugten Proteinen befragt. Die Studie untersuchte das Potenzial alternativer Proteine und die Möglichkeit, mit ihnen den steigenden Konsum bei wachsender Bevölkerung zu decken.

Zu den alternativen Proteinen gehören: pflanzliche, algenbasierte, insektenbasierte, fermentierte und im Labor gezüchtete Eiweisse. Die Ergebnisse zeigen, dass pflanzliche Proteine nicht die beliebteste alternative Proteinquelle sind, sondern auch jene mit der höchsten Zahlungsbereitschaft unter Konsumenten. Robert Schreiber, Projektleiter am HSG FoodTech Lab, ist überzeugt, dass neben dem Geschmack und dem Preis alternativer Proteinprodukte bald auch die Nährwertangaben und die gesundheitlichen Aspekte bei der Entscheidungsfindung an Bedeutung gewinnen werden.

Dietmar Grichnik, Professor für Entrepreneurship an der Universität St.Gallen, stellt fest, dass viele Start-ups in Europa in den aufstrebenden FoodTech-Bereich einsteigen. Dazu zählen auch mehrere Gründerinnen und Gründer aus dem HSG-Umfeld. Die Akzeptanz und das Bewusstsein der Verbraucher für die verschiedenen Optionen nehme zu und es bestehe in den kommenden Jahren die Möglichkeit, die Verwendung von tierischen Proteinen in Lebensmitteln durch Alternativen zu ersetzen.

