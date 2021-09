Universität St. Gallen

Informatik trifft auf Unternehmertum: Master in Computer Science ist gestartet

Mit dem Auftakt zum Herbstsemester 2021 hat auch der erste Masterstudiengang in Informatik an der Universität St.Gallen (HSG) begonnen. Für das neue Angebot der School of Computer Science (SCS-HSG) haben sich 24 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Im Herbst 2022 wird der erste Informatikstudiengang auf Bachelorstufe starten.

Die SCS-HSG und die neuen Informatikstudiengänge sind aus der kantonalen IT-Bildungsoffensive hervorgegangen, der die St.Galler Stimmbevölkerung Anfang 2019 deutlich zustimmte. Das Informatikstudium an der Universität St.Gallen kombiniert Informatikschwerpunktfächer mit Management und Entrepreneurship.

In einem neuen Online-Beitrag berichten Prof. Dr. Siegfried Handschuh, akademischer Leiter des neuen Masterprogramms, sowie Dr. Jochen Müller, Projektleiter für den Aufbau und nun Geschäftsführer der School of Computer Science, über die Entstehungsgeschichte des Studiengangs, was diesen einzigartig macht und ihre langfristigen Ziele.

Kontakt für weitere Fragen:

Dr. Jochen Müller

Geschäftsführer der School of Computer Science (SCS-HSG)

jochen.mueller@unisg.ch, Master in Computer Science (MCS-HSG)

