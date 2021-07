Universität St. Gallen

Musik, Thriller und Forschung: Wissenschaft und Kunst an der HSG

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Wissenschaft und Kunst sind nicht immer zwei getrennte Disziplinen. An der Universität St.Gallen (HSG) beschäftigen sich einige Forschende zugleich intensiv mit Kunst und Wissenschaft. Unser Online-Themenschwerpunkt «Kunst und Wissenschaft» stellt HSG-Forschende in ihrer Rolle als Kunstschaffende vor. Thriller, Musik, Bilder und Folklore entstehen nicht nur zum Ausgleich vom Wissenschaftlerdasein, sondern oft auch in Ergänzung. Den Anfang der Serie machen Musikerin Nilima Chowdhury (Beitrag) und Buchautor Markus Will (Beitrag).

Dr. Nilima Chowdhury ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Organisationspsychologie (OPSY-HSG). Ihr Forschungsprojekt «Turn The Tide» erforscht Geschlechterungleichheit und psychisches Wohlergehen von Frauen am Arbeitsplatz. Neben ihrer akademischen Tätigkeit ist Nilima Chowdhury Musikerin (YouTube). Wissenschaft und Kunst inspirieren sich.

Dr. Markus A. Will schreibt seit 2010 Thriller aus der Welt der Wirtschaft. Er ist Volkswirt und Privatdozent an der HSG. Zudem wirkt er als Unternehmensberater und Wirtschaftsjournalist. Das Schreiben zieht sich durch sein Berufsleben, seit er in den 1980er Jahren die ersten Zeilen veröffentlicht hat. In seinem jüngste Werk «Die Dark Bankerin» geht es um Bitcoins, Finance und eine humanoide Roboterin, die sich in der Welt der Gefühle zurechtfinden muss.

Erfahren Sie mehr in den ersten beiden Portraits über Soziologin Dr. Nilima Chowdhury, die ehemals auch bei The Voice of Germany auftrat, und den Betriebswirtschaftsdozenten und Autor des neu erschienenen Wirtschafts-Thrillers, Dr. Markus Will.

Kontakt für Rückfragen:

Annkathrin Heidenreich, HSG Kommunikation

+41 71 224 22 25, kommunikation@unisg.ch

Foto: Nilima Chowdhury alias Sayn, Copyright: Sayn.

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.