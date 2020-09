Universität St. Gallen

Future Organization Report 2020: Agilität in Unternehmen steigt

Agil durch die Coronakrise

Nicht nur die aktuelle Pandemie zwingt Unternehmen, schnell und flexibel auf sich rasant verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Agile Organisationsstrukturen, aber auch agile Mindsets beim Personal sind daher unverzichtbar, um am Markt bestehen zu können. Der aktuelle Future Organization Report des Instituts für Wirtschaftsinformatik der HSG (IWI-HSG) untersucht, wie agil Schweizer Unternehmen aufgestellt sind.

Das Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St.Gallen (IWI-HSG) und das Beratungsunternehmen Campana & Schott haben die Studie gemeinsam durchgeführt. Viele Unternehmen arbeiten laut der Untersuchung zwar mit agilen Methoden wie Scrum und Kanban, haben die neue Arbeitsweise aber noch nicht in den Köpfen ihrer Mitarbeitenden und in der Unternehmenskultur verankert. Zudem werden agile Strukturen und Methoden vorwiegend bereichsweise statt im ganzen Unternehmen eingeführt. Gerade in der COVID-19-Pandemie zahlt sich Agilität für Unternehmen aus. In Firmen mit einer sehr hohen Agilität schätzen 21,1 Prozent der Befragten ihre Unternehmensumwelt als leichter vorhersagbar ein. So fühlten sich Mitarbeitende agiler Unternehmen besser auf die Krise vorbereitet und konnten die Umstellung auf Home Office und Remote Work schneller bewältigen.

Die Wissenschaftler haben Daten von 449 Führungskräften und Mitarbeitenden im Rahmen einer quantitativen Online-Befragung erhoben. Die Unternehmen der Befragten arbeiten agil oder die Befragten besitzen direkte Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen. Darüber hinaus wurden 21 qualitative Interviews mit Top-Entscheiderinnen und -Entscheidern aus zehn Branchen von Mitte Februar bis Mitte Juni 2020 geführt. Zehn Interviewpartner hatten schon im vergangenen Jahr teilgenommen. Christoph Peters, Agilitätsexperte und Assistenzprofessor am Institut für Wirtschaftsinformatik der HSG, fasst die Kernaussagen der Studie in einem Video zusammen.

Die Studie steht auf der hier nach einer Registrierung zum Download bereit.

Weitere Informationen zum Thema Agilität finden Sie ausserdem hier

Prof. Dr. Christoph Peters, Assistenzprofessor, Competence Center for Agile Transformation

Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St.Gallen (HSG)

Tel. +41 71 224 37 17; christoph.peters@unisg.ch;www.iwi.unisg.ch

