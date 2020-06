Universität St. Gallen

Webinar-Serie: "Reflect - Restart - Rethink"

Das MBA-Programm der Universität St.Gallen und die «Financial Times» haben gemeinsam eine dreiteilige Webinar-Serie konzipiert, die sich mit der Zukunft der Business Education und anderen Themen aus Wirtschaftsausbildung und -studium befasst – nicht zuletzt aufbauend aus Erkenntnissen aus der Corona-Krise.

Die drei Webinars in englischer Sprache unter dem Titel «Reflect – Restart – Rethink» sind kostenlos zugänglich, lediglich eine kurze Online-Registrierung ist erforderlich.

- Mittwoch, 1. Juli 2020, 17 Uhr: «Best practices in transforming an in-person course into a digitally-delivered course» Mit Julia Balandina Jaquier (Dozentin im MBA-HSG), Amy Hillman (Arizona State University), David Lefevre (Imperial College, London), Mohanbir Sawhney (Northwestern University, Chicago) - Donnerstag, 9. Juli 2020, 17 Uhr: «Integrating real-time insights into teaching» Mit Simon Evenett (Akademischer Direktor des MBA-Programms und Ordinarius für Aussenwirtschaft und Entwicklung an der HSG), Antonio Fatás (INSEAD, Fontainebleau, Paris), Amanda Schantz (Trinity College, Dublin), Mary Stone (University of Alabama) - Dienstag, 14. Juli 2020, 17 Uhr: «The future of the MBA in the time of Covid-19» Mit Geoff Garrett (University of Southern California), Ann Harrison (University of California, Berkeley), Ewa Maciejewski (Head of Careers, Corporate Relations and Strategic Projects beim MBA-HSG), François Ortalo-Magné (London Business School)

Für weitere Informationen:

Prof. Simon Evenett, Ph.D.

Ordentlicher Professor für Aussenwirtschaft und Entwicklung

+41 71 224 77 97, simon.evenett@unisg.ch, www.mba.unisg.ch

