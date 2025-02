comparis.ch AG

Medienmitteilung: Harry Büsser verstärkt das Experten-Team

Comparis baut den Immobilienbereich aus

Comparis baut den Immobilienbereich aus: Der Online-Vergleichsdienst zeigt heute bereits 140’000 Inserate auf seinem Immobilienportal und verstärkt nun sein Fachexperten-Team. Nebst Dirk Renkert analysiert auch Harry Büsser Markttrends in den Bereichen Immobilien und Makroökonomie. Der renommierte Wirtschaftsjournalist und Buchautor war zuvor Mitglied der Chefredaktion bei der «Handelszeitung».

Zürich, 20. Februar 2025 – Auf dem Immobilienportal des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch können sowohl Privatpersonen als auch professionelle Agenturen direkt, unentgeltlich und ohne Mindestlaufzeit eine unbegrenzte Anzahl Immobilien inserieren. Heute finden User bereits 140’000 Inserate auf der Plattform.

Nun verstärkt Comparis auch fachlich sein Experten-Team. Nebst Dirk Renkert analysiert Harry Büsser Markttrends in den Bereichen Immobilien und Makroökonomie. Der renommierte Wirtschaftsjournalist und Buchautor war zuvor Mitglied der Chefredaktion bei der «Handelszeitung». Davor leitete er die Wirtschaftsredaktion von «Blick» und die Finanzressorts bei «Bilanz». Seine journalistische Arbeit wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zudem betätigt sich Büsser als Buchautor, u. a. «Richtig Geld anlegen» (März 2025) und «Longevity – 50 Antworten rund ums längere Leben» (Juni 2025). Er hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und eine Ausbildung als CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst) abgeschlossen.

«Festigung der Position als Nummer 1 der Branche»

«Wir freuen uns, mit Harry Büsser einen Fachmann mit grosser Kenntnis des Schweizer Immobilienmarktes gewonnen zu haben und so unsere Position als Branchenführer weiter zu festigen», sagt Ingo Kopido, CEO der Comparis-Gruppe. Das Experten-Team von comparis.ch analysiert den Schweizer Markt in den Bereichen Gesundheitswesen/Krankenversicherung, Mobilität/Reisen, persönliche Finanzen, Telecom, Wohnen/Immobilien sowie Versicherungen und produziert hierzu regelmässig Studien.

Über die Comparis-Gruppe

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Immobilien und Autos. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen wurde 1996 vom Ökonomen Richard Eisler gegründet und ist in Privatbesitz. Das Unternehmen gehört heute noch zur Mehrheit dem Gründer Richard Eisler. Es sind keine anderen Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt.

Weitere Informationen:

Adi Kolecic Mediensprecher Telefon: +41 78 884 11 54 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

