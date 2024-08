SRG SSR

RTS-Serie "Die Letzten ihrer Art" exklusiv auf Play Suisse

Gletscherschmelze, eine verschwundene Braut und eine Schatzsuche: die RTS-Serie "Die Letzten ihrer Art" des Regisseurs Bruno Deville erzählt von der ungewissen Zukunft und den menschlichen Beziehungen in der fiktiven Alpengemeinde Excelsior. Am 10. August wird die Serie am Locarno Film Festival als Weltpremiere gezeigt, und noch am gleichen Abend ist sie auf Play Suisse verfügbar - exklusiv und für 30 Tage.

Die Serie "Die Letzten ihrer Art" handelt von der fiktiven Alpengemeinschaft Excelsior, deren Existenz vom Klimawandel und der Gletscherschmelze bedroht wird. Nicht nur klimatechnisch, sondern auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen stehen einige Herausforderungen an. Im Zentrum stehen dabei Tiffany und Victor, ein Paar in der Krise. Tiffany erlebt als Brautjungfer einer Freundin einige turbulente Momente, und Victor versucht sich als Lebenscoach für Männer auf Sinnsuche. Gleichzeitig ist Victor Teil einer Schatzsuche mit seinem Bruder Virgile, begleitet vom "Kreis der Murmeltiere".

Die von RTS in Zusammenarbeit mit Rita Productions produzierte Ensemble-Serie von Regisseur Bruno Deville besticht mit einer Verschmelzung von Tragödie und Komödie sowie einem aussergewöhnlichen Cast bestehend aus professionellen Schauspieler:innen und bekannten Persönlichkeiten aus der Westschweizer Comedy-Szene. Dazu zählen das Comedyduo Vincent Veillon (als Victor) und Vincent Kucholl (als Virgile) aus Satiresendungen wie "52 minutes" oder "120 secondes" sowie die Schauspielerin Emilie Charriot (als Tiffany). Geschrieben wurde "Die Letzten ihrer Art" von Bruno Deville in Zusammenarbeit mit Léo Maillard und Marina Rollman.

Erste Schweizer Serie am Locarno Film Festival exklusiv auf Play Suisse

"Die Letzten ihrer Art" wird am 10. August als erste Schweizer Serie in der offiziellen Auswahl der Kategorie "Fuori Concorso" am Locarno Film Festival gezeigt - eine wichtige Chance für die Schweizer Filmschaffenden und die SRG, audiovisuelle Arbeiten international zu fördern. Direkt nach der Weltpremiere am Locarno Film Festival werden die sechs 45-minütigen Episoden der Tragikomödie exklusiv für 30 Tage auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse zu sehen sein. Dies in der Originalsprache Französisch mit Synchronisation und Untertitel auf Deutsch und Italienisch.