comparis.ch AG

Medienmitteilung: Comparis-Siegel: Die Mobiliar siegt gleich in zwei Kategorien

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Medienmitteilung

Comparis publiziert neues Kundenzufriedenheits-Siegel 2024

Comparis-Siegel: Die Mobiliar siegt gleich in zwei Kategorien

Die Konsumentinnen und Konsumenten haben auch 2024 die besten Versicherungen und Hypothekaranbieter bestimmt und ihre Comparis-Noten vergeben. Seit bald 20 Jahren schafft Comparis mit den bewährten Noten Transparenz und Vergleichbarkeit. Dieses Jahr führt Comparis erstmals ein darauf basierendes ausgebautes Qualitätslabel ein, das Comparis-Siegel. Neu werden die Kategorien Platin, Gold und Silber für die Kundenzufriedenheit verliehen. Bei den Krankenkassen führt ÖKK die Rangliste an. Am zufriedensten ist die Kundschaft mit der Autoversicherung der Mobiliar. Ebenfalls führt die Mobiliar bei den Hausrat- und Privathaftpflichtversicherungen. Bei den Hypothekaranbietern führen Raiffeisen und die St. Galler Kantonalbank die Rangliste an . Alle Anbieter erhalten dafür das Gold-Siegel. In keiner Kategorie wurde 2024 die Top-Auszeichnung Platin erreicht.

Zürich, 2. Juli 2024 – Der Online-Vergleichsdienst comparis.ch untersucht einmal jährlich die Zufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit ihrer Krankenkasse, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung, Autoversicherung sowie ihrem Hypothekaranbieter. Comparis führt dafür eine unabhängige Umfrage bei einem repräsentativen Panel durch und ermittelt die Kundenzufriedenheit in verschiedenen Dimensionen. Heuer wurde erstmals ein vergrössertes Panel von 4’500 Personen befragt. Für die Noten ab 5 wird neu zur besseren Transparenz das Silber-Siegel verliehen, für die Noten 5,2 bis 5,4 das Gold-Siegel und für die Noten ab 5,5 das Platin-Siegel. 2024 hat allerdings kein Unternehmen das Platin-Siegel erhalten.

Für alle Produkte werden dieselben Dimensionen erhoben, nämlich 1. Preis/Leistung, 2. Qualität und Service, 3. Kommunikation und Transparenz, 4. Touchpoints und Kontakt. Die besten Unternehmen pro Dimension erhalten jeweils neu eine zusätzliche Auszeichnung.

ÖKK Siegerin bei den Krankenkassen

2024 hat ÖKK die beste Bewertung für ihre obligatorische Grundversicherung und erhält somit das Gold-Siegel (aktuelle Note: 5,2, Vorjahr: 5,1). Auf Platz 2 befindet sich Swica (aktuelle Note: 5,1, Vorjahr: 5,2) mit dem Silber-Siegel. Auf Platz 3 und ebenfalls in der Kategorie Silber befinden sich Agrisano (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,2), Aquilana (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,2), Concordia (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,2), Helsana (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,2), KPT (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,1), Sana24 (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,1), Visana (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,1) und Vivacare (aktuelle Note: 5,0, Vorjahr: 5,1).

In den Einzeldimensionen haben folgende Unternehmen gewonnen. Qualität und Service: ÖKK; Kommunikation und Transparenz: ÖKK; Touchpoints und Kontakte: ÖKK. In der Kategorie Preis/Leistung hat keines der befragten Unternehmen eine Note über 5 erreicht.

Bewertet wurden 21 Krankenkassen mit Noten zwischen 4,6 (Assura) und 5,2 (ÖKK).

Die Mobiliar ist die beste Autoversicherung

2024 hat die Mobiliar die beste Bewertung für ihre Autoversicherung und erhält somit das Gold-Siegel (aktuelle Note: 5,4, Vorjahr: 5,5). Auf Rang 2 – ebenfalls in der Kategorie Gold – folgt Vaudoise (aktuelle Note: 5,3, Vorjahr: 5,5). Den 3. Platz teilen sich die beiden Anbieter Baloise (aktuelle Note: 5,2, Vorjahr: 5,3) und Smile (aktuelle Note: 5,2, Vorjahr: 5,3), ebenfalls Kategorie Gold.

In allen Einzeldimensionen wurde die Mobiliar am besten bewertet und ist somit auch Siegerin bei den Einzeldimensionen.

Bewertet wurden 12 Fahrzeugversicherer mit den Noten 5,0 (Simpego) bis 5,4 (die Mobiliar).

Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung: Die Mobiliar bleibt an der Spitze

2024 hat die Mobiliar die beste Bewertung für ihre Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung und erhält somit auch hier das Gold-Siegel (aktuelle Note: 5,3, Vorjahr: 5,4). Auf dem 2. Platz – ebenfalls in der Kategorie Gold – befindet sich Vaudoise (aktuelle Note: 5,2, Vorjahr: 5,3). AXA (aktuelle Note: 5,1, Vorjahr: 5,2) und Helvetia (aktuelle Note: 5,1, Vorjahr: 5,2) belegen den 3. Rang mit der Kategorie Silber.

In den Einzeldimensionen haben folgende Unternehmen gewonnen. Preis/Leistung: die Mobiliar und Smile; Qualität und Service: die Mobiliar; Kommunikation und Transparenz: die Mobiliar; Touchpoints und Kontakte: die Mobiliar.

Bewertet wurden 12 Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungsanbieter mit Noten zwischen 4,8 (Elvia) und 5,3 (die Mobiliar).

Hypotheken: Raiffeisen und St. Galler Kantonalbank teilen sich Rang eins

2024 haben die beiden Anbieter Raiffeisen (aktuelle Note: 5,3, Vorjahr: 5,4) und die St. Galler Kantonalbank (aktuelle Note: 5,3, Vorjahr: 5,5) die beste Bewertung für ihre Hypotheken und somit das Gold-Siegel erhalten. Auf dem 2. Platz folgen die Aargauische Kantonalbank (aktuelle Note: 5,2, Vorjahr: n.a.) und die Basellandschaftliche Kantonalbank (aktuelle Note: 5,2, Vorjahr: 5,4), ebenfalls in der Gold-Kategorie. Die Berner Kantonalbank (aktuelle Note: 5,1, Vorjahr: 5,4) und die Zürcher Kantonalbank (aktuelle Note: 5,1, Vorjahr: 5,3) belegen den 3. Rang mit der Kategorie Silber.

In den Einzeldimensionen haben folgende Unternehmen gewonnen. Preis/Leistung: St. Galler Kantonalbank; Qualität und Service: St. Galler Kantonalbank; Kommunikation und Transparenz: St. Galler Kantonalbank und Raiffeisen; Touchpoints und Kontakte: Aargauische Kantonalbank, Raiffeisen und Basellandschaftliche Kantonalbank.

Bewertet wurden insgesamt 13 Anbieter von Hypotheken mit Noten zwischen 4,9 (Credit Suisse und Postfinance) und 5,3 (Raiffeisen und St. Galler Kantonalbank).

Methodik

Einmal im Jahr führt comparis.ch eine unabhängige Befragung zur Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden mit ihren Versicherungsanbietern in den Kategorien Krankenkassen-Grundversicherung, Autoversicherung, Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung sowie Hypotheken durch.

Die Befragung wird bei einem repräsentativen Panel des Meinungsforschungsinstituts Innofact durchgeführt. Im Mai 2024 wurden durch Innofact 4’500 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin online befragt.

Bewertet wurden die Dimensionen: 1. Preis/Leistung, 2. Touchpoints und Kontakt, 3. Qualität und Service, 4. Information und Transparenz. Die Teilnehmenden vergaben jeweils eine Note zwischen 1 (schlechteste) und 6 (ausgezeichnet). Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den 4 Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wurde ein gewichteter Mittelwert errechnet.

Das neue Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:

Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin

Anbieter mit Comparis-Note 5,2–5,4: Gold

Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber

Zusätzlich werden die besten Unternehmungen in den 4 Einzeldimensionen ausgezeichnet.

Weitere Informationen:

Adi Kolecic Mediensprecher Telefon: +41 78 884 11 54 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen wurde 1996 vom Ökonomen Richard Eisler gegründet und ist in Privatbesitz. Das Unternehmen gehört heute noch zur Mehrheit dem Gründer Richard Eisler. Es sind keine anderen Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt.