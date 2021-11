comparis.ch AG

Medienmitteilung: Comparis-Gruppe verkauft Credaris AG ans Management

Ein Dokument

Medienmitteilung

Comparis stellt Privatkredit-Bereich neu auf

Comparis-Gruppe verkauft Credaris AG ans Management

Die Comparis-Gruppe veräussert die Credaris AG an das bisherige Management. Der ehemalige Credaris-Geschäftsführer Marc Hallauer wird per sofort Co-CEO des Unternehmens.

Zürich, 25. November 2021 – Die Comparis-Gruppe verkauft seinen Vermittler für Privatkredite Credaris AG an das bestehende Management um den Gründer und langjährigen Geschäftsführer der Credaris, Marc Hallauer. In diesem Zusammenhang wird Hallauer per sofort die Co-CEO-Funktion der Credaris übernehmen und das Unternehmen bis zum Closing gemeinsam mit dem bisherigen Ad-interim-CEO Vivian Mohr führen.

Die Transaktion wird mit Brera Partners von einem erfahrenen Investor in europäische Mittelstandsunternehmen unterstützt. Die heute in der Credaris AG betriebene Hypothekarberatung ist nicht Teil der Transaktion und wird vor dem Closing separiert und durch die Comparis-Gruppe weitergeführt.

Mit dem Verkauf wird die konsequente Weiterentwicklung von Credaris ermöglicht und gleichzeitig die höchstmögliche Kontinuität für die Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden wie auch die Partnerbanken der Credaris sichergestellt. Credaris hat sich in den letzten 7 Jahren zum grössten unabhängigen Privatkreditvermittler der Schweiz entwickelt und bisher über eine Milliarde Franken an Privatkrediten vermittelt.

Comparis: stärkerer Fokus auf die Befähigung von Konsumentinnen und Konsumenten

«Die Veräusserung der Credaris AG verschlankt unser Portfolio. Damit können wir uns noch stärker auf die Befähigung der Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz fokussieren. Ich freue mich sehr, dass wir mit Marc Hallauer und Brera Partners eine Lösung gefunden haben, die eine nachhaltige Fortsetzung der unabhängigen Beratung unserer Nutzerinnen und Nutzer sicherstellt», sagt Comparis-CEO Steven Neubauer.

Durch den Verkauf würden sich die beiden Unternehmen unabhängig voneinander – aber wie bisher in enger Partnerschaft – bestmöglich weiterentwickeln. «Dieser Schritt ist zentral, um den Bereich Privatkredit auch in Zukunft mit Innovation und Qualität bereichern zu können», so Neubauer weiter.

«Weiter bestmögliche Beratung zu Privatkrediten»

«Credaris hat sich in den letzten Jahren phänomenal entwickelt. Ich freue mich sehr, nebst der operativen nun auch die unternehmerische Verantwortung für die Weiterentwicklung zu übernehmen und unseren Kundinnen und Kunden weiter die bestmögliche Beratung zu Privatkrediten anzubieten», sagt Marc Hallauer.

«Ein grosser Dank geht an Comparis für die bisherige Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr auf die weitere Kooperation unter neuen Vorzeichen», so Hallauer weiter. Die neue unternehmerische Unabhängigkeit werde es Credaris erlauben, noch fokussierter den konzentrierten Ausbau, die technologische Weiterentwicklung sowie die Erschliessung neuer Felder anzupacken.

Weitere Informationen:

Andrea Auer Mediensprecherin Telefon: 044 360 53 91 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Gegründet 1996 vom Ökonomen Richard Eisler beschäftigt das Unternehmen heute über 200 Mitarbeitende in Zürich.