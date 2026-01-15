auto-schweiz / auto-suisse

Recul du marché suisse des utilitaires sous l'effet des incertitudes de planification et des craintes conjoncturelles

Berne (ots)

Le marché suisse des véhicules utilitaires neufs a subi une baisse marquée de 8,3 % en 2025 et a chuté a seulement 38'707 nouvelles immatriculations. En tête des segments les plus durement touchés figurent les poids lourds et les véhicules de transport de personnes, tandis que les véhicules utilitaires électriques ont connu une tendance inverse: la forte promotion et la diversité de l'offre ont contribué à ce que plus d'un camion neuf sur cinq mis en circulation en 2025 roule à l'électricité.

Pour les véhicules utilitaires lourds de plus de 3,5 tonnes, le nombre de nouvelles immatriculations a baissé de 4'876 véhicules en 2024 à 4'197 en 2025. Cela correspond à un recul de 14 %. Cette évolution s'explique d'une grande part par l'incertitude persistante qui entoure la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Quelle sera la situation après 2029? De nombreuses entreprises de transport se demandent notamment à quelle date les nouvelles catégories RPLP entreront en vigueur. Le débat parlementaire actuel sur la date d'introduction de la RPLP pour les véhicules électriques inquiète de plus en plus le marché. Jusqu'à récemment, les acteurs du marché s'attendaient à ce que les camions électriques seraient exemptés de la RPLP jusqu'en 2031. Manquant de sécurité pour la planification, les entreprises reportent de plus en plus leurs investissements dans des véhicules neufs plus chers mais plus respectueux de l'environnement.

Forte augmentation de la part de marché des véhicules utilitaires électriques

Malgré l'effondrement général du marché, l'électrification des véhicules utilitaires lourds (>3,5 t) s'est poursuivie. Les 942 véhicules à propulsion entièrement électrique nouvellement immatriculés représentent une part de marché de 22,4 %, un nouveau record. Du côté des camions électriques lourds à batterie (BEV, >16 t), les 524 véhicules neufs mis en circulation correspondent à une part de marché de plus de 16 %. Le système d'encouragement en vigueur a généré une demande considérable pour cette dernière catégorie notamment.

Le directeur d'auto-suisse, Thomas Rücker, commente cette évolution dans les termes suivants: " Les incertitudes liées au cadre réglementaire et les inquiétudes conjoncturelles ont fortement pesé sur le marché suisse des véhicules utilitaires en 2025. Grâce au cadre réglementaire actuel, la Suisse figure dans le peloton de tête européen en ce qui concerne l'électrification des véhicules utilitaires lourds. Or, nous sommes en train de perdre cette position en raison de l'incertitude qui entoure la RPLP. Les entreprises ont impérativement besoin d'une visibilité à long terme pour planifier et investir, sinon la dynamique actuelle du marché sera compromise. " Pour Rücker, le marché des véhicules utilitaires offre toutefois une perspective encourageante pour celui des voitures de tourisme. " Nous voyons qu'un marché peut être géré efficacement à l'aide d'un environnement réglementaire stimulant. Les incitations financières et les conditions cadres adaptées à la réalité du marché portent leurs fruits. "

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers reflètent les incertitudes conjoncturelles

Les véhicules utilitaires légers d'un poids total jusqu'à 3,5 tonnes, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, n'ont pas non plus connu de reprise cette année. Les 28'992 véhicules immatriculés pour la première fois en 2025 représentent une baisse de 5,0 % par rapport à l'année d'avant. Beaucoup de petites et moyennes entreprises et d'artisans s'attendent manifestement à une détérioration des perspectives économiques et attendent avant de remplacer leurs véhicules.

Les voitures de livraison deviennent plus écologiques

Dans le domaine des véhicules utilitaires légers, le diesel est resté le type de motorisation dominant, mais a perdu des parts de marché au profit des hybrides rechargeables et des moteurs purement électriques. En 2024 la part de marché des véhicules dits "à prise" s'élevait à 8,1 %. Cette part a bondi à 16,9 % en 2025. Les 4'895 véhicules rechargeables en 2025 (contre 2'457 en 2024) correspondent à un doublement. Cette évolution est entre autres due à la capacité d'adaptation des constructeurs automobiles. Les importateurs ont considérablement élargi leur gamme de modèles électrifiés afin de pouvoir respecter les normes d'émissions 20 % plus strictes pour les voitures de livraison.

Baisse de près d'un cinquième pour les véhicules de transport de personnes

Les véhicules de transport de personnes ont enregistré une baisse significative. Les nouvelles immatriculations ont diminué de 19 % en 2025, pour atteindre 5'518 nouvelles immatriculations (contre 6'800 en 2024). Cette évolution s'explique principalement par la tendance observée pour les minibus, les autocars et les camping-cars. Alors que le recul des camping-cars se profilait depuis un certain temps déjà, le marché des bus a enregistré une forte croissance. Dans ce segment, le marché a connu une croissance remarquable de 49 %. Cela s'explique par d'importants investissements de remplacement dans les transports publics.

Si l'on compte également le nombre historiquement bas de 233'737 voitures de tourisme neuves, le nombre de véhicules motorisés neufs mis en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein en 2025 s'élève à 272'444. Cela correspond à une baisse de 9'296 ou de 3,3 % par rapport aux 281'740 nouvelles immatriculations de l'année précédente.

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.