Krebsliga Schweiz

Zunehmende Sonnenstunden erfordern richtigen UV-Schutz

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Zwischen Juni und Juli werden in der Schweiz die meisten Sonnenstunden gemessen. Umso wichtiger ist es, unsere Haut wirksam vor UV-Strahlen zu schützen. Sonnencreme kommt als Schutzmassnahme erst an dritter Stelle - wirkungsvoller sind Schatten und Kleider.

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Im Juni steigen in der Regel nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Sonnenstunden. Daten von Meteo Schweiz zeigen, dass heute in den meisten Gebieten der Schweiz mehr Sonnenstunden gemessen werden als in den letzten Jahrzehnten. Mehr Sonnenstunden bedeuten, dass UV-Strahlung während längerer Zeit ungehindert die Erdoberfläche erreicht. Umso wichtiger ist es, unsere Haut wirksam vor UV-Strahlen zu schützen.

UV-Schäden der Haut summieren sich über die Jahre und können nicht rückgängig gemacht werden. In der Schweiz ist die Hautkrebsrate höher als in vielen anderen Ländern. Jedes Jahr erhalten 1900 Männer und 1600 Frauen die Diagnose schwarzer Hautkrebs (Melanom), insgesamt also 3500 Menschen in der Schweiz. «Das Thema Sonnenschutz ist wichtig: Wer seine Haut richtig schützt, kann sein Hautkrebsrisiko senken», sagt Joëlle Jufer, Präventionsspezialistin bei der Krebsliga Schweiz.

Wie lässt sich die Sonne geniessen und gleichzeitig die Haut schützen? Am besten sucht man zwischen 11 und 15 Uhr, wenn die UV-Strahlung am stärksten ist, den Schatten auf. Denn Schatten ist der beste Sonnenschutz. An zweiter Stelle folgt Kleidung. «Mit Kleidern bedeckte Körperstellen bleiben den ganzen Tag über konstant geschützt. Guten Schutz bieten ein T-Shirt, das die Schultern bedeckt, ein Hut mit breiter Krempe, der Stirn, Nase, Ohren und Nacken schützt sowie eine Sonnenbrille. Für Kleinkinder empfehlen wir UV-Schutzkleidung», erklärt Joëlle Jufer. Bei Sonnencreme gilt: Ergänzend auf unbedeckten Körperstellen grosszügig auftragen und ein Produkt mit mindestens Lichtschutzfaktor (LSF) 30 und UVA-Zeichen verwenden.

Die wichtigsten Sonnenschutztipps

Mit diesen drei Tipps schützen Sie sich am wirkungsvollsten:

Schatten ist der beste Sonnenschutz – zwischen 11 und 15 Uhr die direkte Sonneneinstrahlung meiden Kleider, Hut und Sonnenbrille tragen – schützt die Haut zuverlässiger als Sonnencreme Sonnenschutzmittel regelmässig und in genügender Menge auftragen – mit mindestens LSF 30 und UVA-Zeichen.

Kontakt Medienstelle Krebsliga Schweiz Effingerstrasse 40 CH-3001 Bern T +41 31 389 94 01 media@krebsliga.ch www.krebsliga.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation. www.krebsliga.ch