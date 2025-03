KrebsInfo: Neuer Name zum Jubiläum des Krebstelefons

Krebsliga Schweiz

Der Name KrebsInfo ist neu – den kostenlosen Beratungsdienst der Krebsliga Schweiz gibt es bereits seit 30 Jahren. Was einst als Krebstelefon begann, ist längst mehr als das: eine unverzichtbare Anlaufstelle für Menschen, die plötzlich vor einem Abgrund stehen – nicht nur für Betroffene, sondern auch für ihre Angehörigen. Denn wenn ein Mensch an Krebs erkrankt, leiden auch die Liebsten.

Sehr geehrte Medienschaffende

Rund 120 000 Menschen hat der Beratungsdienst der Krebsliga Schweiz seit seinem Bestehen unterstützt. Das Telefon wird nach wie vor rege genutzt, doch schriftliche Kanäle wie E-Mail, Live-Chat und WhatsApp werden immer wichtiger. Deshalb ändert das Krebstelefon seinen Namen. Neu heisst der Dienst KrebsInfo. Das Angebot von KrebsInfo ergänzt die Betreuung durch das Behandlungsteam. «Wir stellen keine Diagnosen und empfehlen keine Therapien. Aber wir können uns Zeit nehmen für alle Fragen rund um das Thema Krebs. Denn diese tauchen oft erst zuhause auf und sollen nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten. Sorgen machen keine Pause», sagt Anna Zahno, die Leiterin von KrebsInfo.

Sie und ihr Team kennen die Themen, die Krebsbetroffene und ihr Umfeld bewegen und wissen, wie herausfordernd die Zeit nach der Diagnose, aber auch nach Abschluss der Therapie sein kann. Ein Berater und sechs Beraterinnen stehen den Ratsuchenden mit viel Wissen und Herzblut zur Seite. Das erfahrene Team besteht aus Pflegefachpersonen mit Zusatzausbildungen in onkologischer Pflege, Psychoonkologie, Schmerzbehandlung, Psychologie oder Sozialarbeit

Der Dienst ist mehrsprachig, auf Wunsch anonym und – dank Spenden – kostenlos. Nebst den Betroffenen schätzen insbesondere auch Angehörige dieses Angebot, denn oft fühlen sie sich mit ihren Problemen und Fragen alleine gelassen. Knapp ein Drittel aller Ratsuchenden sind Nahestehende von Betroffenen.

Aus dem Krebstelefon wird KrebsInfo

Seit 30 Jahren bietet die Krebsliga Schweiz den kostenlosen Beratungs- und Informationsdienstes Krebstelefon an. Das Telefon wird heute noch rege genutzt, aber schriftliche Kanäle werden immer wichtiger. Deshalb ändert das Krebstelefon seinen Namen. Neu heisst der Dienst KrebsInfo.

So erreichen Sie das Team von KrebsInfo:

Telefon 0800 11 88 11 , 10 – 18 Uhr, Mo–Fr

, 10 – 18 Uhr, Mo–Fr E-Mail krebsinfo@krebsliga.ch

krebsinfo@krebsliga.ch Chat www.krebsliga.ch/chat

www.krebsliga.ch/chat WhatsApp (D 031 389 92 40, F 031 389 92 41, I 031 389 92 42)

Sprachen: D, F, I, E (und per E-Mail auch Ukrainisch/Russisch)

