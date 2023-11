Graubündner Kantonalbank GKB

Neuer Leiter Institutionelle Kunden bei der GKB

Chur (ots)

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat kürzlich den eigenständigen Bereich "Institutionelle Kunden" gebildet. Dieser umfasst die Betreuung von Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften und Stiftungen. Leiter des neuen Bereichs ist Jon Fadri Pitsch, der im September 2023 zur GKB gestossen ist.

Der 41-jährige Jon Fadri Pitsch hat Betriebsökonomie studiert und sich laufend im Finanzbereich weitergebildet. Dazu gehört ein eidgenössisches Diplom als Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CIIA). Ausserdem hat er langjährige praktische Erfahrung in der Beratung und Betreuung von institutionellen Kunden mit Schwerpunkt in den Gebieten Strategieberatung, Asset Management, Global Custody und Liquiditätsmanagement. Vor seinem Wechsel zur GKB war er bei der Credit Suisse als stellvertretender Leiter Region Ostschweiz und Marktgebietsleiter Graubünden im institutionellen Segment tätig. Jon Fadri Pitsch ist im Engadin aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Chur.

"Mit Jon Fadri Pitsch konnten wir einen ausgewiesenen Experten als neuen Bereichsleiter für das Segment der institutionellen Kunden gewinnen. Er bringt die Fähigkeiten, das Netzwerk und die Erfahrung mit, um das Geschäft der Graubündner Kantonalbank mit dieser wichtigen Kundengruppe zusammen mit seinem Team weiter auf- und auszubauen", sagt Pascal Pernet, Mitglied der GKB Geschäftsleitung und Leiter der Geschäftseinheit Märkte.

Mehr zu den Dienstleistungen für institutionelle Kunden unter gkb.ch/insti

Foto Jon Fadri Pitsch