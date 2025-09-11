Camion Transport AG

Camion Transport gewinnt den Family Business Award 2025

Bild-Infos

Download

Wil (ots)

Eine grosse Anerkennung im Jubiläumsjahr: Camion Transport AG ist Gewinnerin des Family Business Award 2025. Die Geschäftsleitung durfte den Preis am Mittwochabend, 10. September 2025 im Kursaal Bern entgegennehmen. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die nachhaltiges und werteorientiertes Unternehmertum mit Innovationsgeist verbinden - genau das, was das Familienunternehmen seit 100 Jahren prägt.

Das Transport- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Wil wurde gestern Abend an der festlichen Preisverleihung in unserer Bundeshauptstadt zur Siegerin gekürt. Im Finale standen mit Felco SA und Lantal Textiles AG zwei weitere traditionsreiche Unternehmen, ebenfalls geprägt durch nachhaltiges Unternehmertum. Im mehrstufigen Beurteilungsverfahren überzeugte Camion Transport insbesondere durch die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, fokussiert auf die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales mit dem eigenen Nachhaltigkeitsprogramm "Eco Balance by Camion Transport". Ebenso mitentscheidend waren die gelebten Familienwerte, die langjährige Tradition und Innovationskraft. Michèle Jäger, zukünftige Co-CEO von Camion Transport freut sich: "Der Family Business Award ist eine wunderbare Bestätigung für unseren Weg und motiviert uns, diesen konsequent weiterzugehen - mit einer klaren Vision, nachhaltigen Lösungen und dem Anspruch, Generationen zu verbinden." Ihr Sparringpartner und Co-CEO, Samuel Eder ergänzt: "Dieser Preis gehört auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie leben unsere Werte täglich." Die Auszeichnung bestätige zudem, dass der Fokus auf Nachhaltigkeit und Weitsicht entsprechend Wirkung zeige, im Unternehmen und darüber hinaus.

2025 - ein besonderes Jahr

Der Gewinn fällt in ein besonderes Jahr: 100 Jahre Camion Transport - ein Jahrhundert, in dem sich das Unternehmen von einem einfachen Lagerhaus in Wil zu einem der führenden Transport- und Logistikdienstleister der Schweiz entwickelt und in Pionierrolle immer wieder Leuchttürme gesetzt hat. Wie etwa erste Stückguttransporte auf der Schiene 1984, die Auszeichnung mit dem Label "Friendly Work Space" als erstes Unternehmen in der Branche 2015 oder auch der Meilenstein "papierloser Transport" mit Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse 2020. Josef Jäger, Verwaltungsratspräsident und Direktor des Unternehmens, betont: "Dass wir diese Auszeichnung im Jahr unseres 100-jährigen Bestehens entgegennehmen dürfen, freut mich persönlich sehr. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft bewusst und leisten unseren Beitrag mit Überzeugung und langfristigem Denken."

Blick in die Zukunft

Am Ende des Jubiläumsjahres steht ein Generationenwechsel an. Dazu sagt Josef Jäger: "Der 100. Geburtstag unseres Unternehmens ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein, sondern auch ein Sprungbrett in die Zukunft. Es erfüllt mich mit Stolz, unser erfolgreiches Unternehmen in die Hände meiner Tochter Michèle Jäger und meines Neffen Samuel Eder zu übergeben. Sie bringen das Rüstzeug für die Co-Führung mit und werden unsere Werte schützen und bewahren." Er werde nach mehr als drei Jahrzehnten als Direktor im Verwaltungsrat verbleiben und einige Projekte weiterbetreuen.

Über Camion Transport AG

Camion Transport gehört zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen der Schweiz. An den 15 Standorten werden pro Tag durchschnittlich 7500 Sendungen und Logistikaufträge bearbeitet. Das Wiler Familienunternehmen beschäftigt 1500 Mitarbeitende aus 53 Nationen und betreibt eine Flotte von 610 Fahrzeugen. Herzstück der Transportorganisation ist das duale Transportsystem Schiene/Strasse. Die Lagerfläche beträgt schweizweit 205'000 Quadratmeter, dazu gehören auch Lagerlösungen für Gefahrstoffe. "Eco Balance by Camion Transport" steht für das eigene Nachhaltigkeitsprogramm. Weitere Informationen finden Sie auf camiontransport.ch.

Über den Family Business Award

Die AMAG stiftet seit 2012 in Erinnerung an den Unternehmensgründer Walter Haefner den Family Business Award. Der Preis soll die Denk- und Wertehaltung sowie das Engagement von Familienunternehmen fördern und ihre Wichtigkeit für die Schweizer Wirtschaft unterstreichen. Für die Wahl des Gewinnerunternehmens zeichnet sich eine hochkarätige Jury verantwortlich, die aus erfahrenen, fachlich bestens ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Präsidiert wird die Jury durch Karim Twerenbold, Präsident Verwaltungsrat Twerenbold Reisen Gruppe. Weitere Informationen finden Sie auf family-business-award.ch.