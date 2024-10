OPEC Fund for International Development (OFID)

OPEC-Fonds stärkt globale Partnerschaften mit umfangreichen Finanzierungszusagen bei den Weltbank-Treffen 2024

Highlights:

Neue Zusagen in Höhe von fast einer halben Milliarde US-Dollar mit Benin, Bhutan, Elfenbeinküste, Jordanien, Oman und einer Bank in Usbekistan

Großes Kooperations- und Kofinanzierungsrahmenabkommen mit der World Bank Group mit den operativen Schwerpunkten Klima, Ernährungssicherheit und Infrastruktur

Neue Partnerschaftsabkommen zur Ausweitung der Aktivitäten und der Entwicklungswirkung in der Region Lateinamerika und Karibik (LAC)

WIEN, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Der OPEC Fund for International Development (der OPEC-Fonds) beendete seine Teilnahme an den 2024 World Bank-IMF Annual Meetings mit soliden neuen Finanzierungszusagen, indem er mit Partnerländern Darlehensverträge in Höhe von insgesamt fast einer halben Milliarde Dollar unterzeichnete. Diese Vereinbarungen unterstreichen das Engagement des OPEC-Fonds für die Förderung globaler Entwicklungsziele, einschließlich Klimaresilienz, Energiewende, nachhaltiger Landwirtschaft und sozioökonomischer Teilhabe.

Der President des OPEC-Fonds, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, sagte: „Die Jahrestagung war für den OPEC-Fonds eine wichtige Gelegenheit, mit den wichtigsten Interessengruppen in Kontakt zu treten und unsere Bemühungen auf die Entwicklungsbedürfnisse unserer Partnerländer abzustimmen. Die diesjährigen Treffen haben sich als eine hervorragende Plattform für die Förderung von Partnerschaften und die Stärkung der Zusammenarbeit erwiesen. Mit den neuen Finanzierungsvereinbarungen unternehmen wir entscheidende Schritte, um die Konnektivität zu verbessern, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu fördern und die Gemeinden in unseren Partnerländern zu stärken."

In einem wichtigen Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichneten der OPEC-Fonds und die World Bank Group während der Sitzungen ein Rahmenabkommen zur Kofinanzierung (CFA) und eine Absichtserklärung (MoU). Diese Vereinbarungen, die von Dr. Abdulhamid Alkhalifa, dem President des OPEC-Fonds, und Ajay Banga, dem Präsidenten der Weltbankgruppe, unterzeichnet wurden, dürften die Kofinanzierungsmöglichkeiten verbessern. Der President des OPEC-Fonds, Alkhalifa, und Mitglieder der Delegation trafen mit jedem regionalen Vice President der Weltbank zusammen, um sich eingehend über die Länder und die operativen Prioritäten zu informieren.

Zu den neuen Darlehen des OPEC-Fonds in Partnerländern gehören:

Benin: Darlehen in Höhe von 26 Mio. USD zur Unterstützung des Horticulture Development Support Project (PADMAR-E), das auf die Verbesserung der Ernährungssicherheit und die Steigerung des Einkommens von Kleinbauern im Gartenbau abzielt

Bhutan: Darlehen von 50 Mio. USD für die Entwicklung von zwei Wasserkraftwerken, um die Energiesicherheit Bhutans und die Erzeugung erneuerbarer Energie zu verbessern

Elfenbeinküste: Programmbasiertes Darlehen (PBL) in Höhe von 60 Mio. EUR zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit im Verkehrs- und Energiesektor des Landes.

Jordanien: 100 Mio. USD PBL zur Unterstützung des jordanischen Human Capital Programs, das darauf abzielt, das Humankapital zu verbessern und zu erhalten.

Oman: Darlehen in Höhe von 180 Mio. USD als erste Tranche einer Finanzierungsfazilität von 392 Mio. USD für das Straßenbauprojekt Khasab-Daba-Lima zur Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindung

SQB Bank von Usbekistan: Ein Darlehen von 40 Mio. USD an die Sanoat Qurilish Bank (SQB) zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie des Agrarsektors in Usbekistan.

Der OPEC-Fonds unterzeichnete außerdem Partnerschaftsabkommen, um die Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen wie Fonplata und CAF auszubauen und die Entwicklungsbemühungen in der Region Lateinamerika und Karibik zu verstärken.

Informationen zum OPEC-Fonds

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OPEC-Fonds) ist die einzige Entwicklungsinstitution mit weltweitem Mandat, die ausschließlich Finanzmittel aus Mitgliedsländern für Nicht-Mitgliedsländer bereitstellt. Die Organisation arbeitet mit den Partnern in den Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC-Fonds wurde 1976 mit einem bestimmten Ziel gegründet: Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist auf den Menschen ausgerichtet und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten zur Deckung grundlegender Bedürfnisse wie Ernährung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung. Bis heute hat der OPEC-Fonds rund 27 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtkosten von mehr als 200 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA+, Ausblick stabil bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Wirklichkeit ist.

