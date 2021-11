Kunstsupermarkt

Ist das Kunst?

22. Schweizer Kunstsupermarkt, Solothurn

Solothurn (ots)

Der 22. Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn regt Diskussionen über die Kunst an und bietet 7200 Argumente dazu - so viele Bilder werden aktuell in Solothurn ausgestellt. Zu Preisen, die sich jeder leisten kann. Ausgewählte Kunst von 129 Künstlerinnen und Künstlern aus 13 Nationen. Ausschliesslich Originale.

Die Lust auf Kunst ist im Lockdown gewachsen. Noch nie haben die Organisatoren des Kunstsupermarktes bereits vor Ausstellungseröffnung so viele Anfragen bezüglich Künstlerinnen, Kunstwerken oder Öffnungszeiten erreicht wie diesen Herbst. Wie immer gibt es am 22. Schweizer Kunstsupermarkt viel neue Kunst zu entdecken. Und die Sonderschau "The Cuba Connection" kubanischer Künstlerfreunde bietet tolle alte Ami-Carossen wie sie für Havanna typisch sind. In der "Solothurner Hängung" haben schliesslich viele weitere spektakuläre Grossformate Unterschlupf gefunden.

Der 22. Schweizer Kunstsupermarkt findet vom 5. November bis zum 9. Januar 2022 in der RothusHalle in Solothurn statt. Öffentliche Vernissage Donnerstag, 4. November um 18 Uhr. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Eintritt gratis, aber nur mit Covid-Zertifikat. Aktuelle Ausstellungsinformationen finden Sie auf www.kunstsupermarkt.ch