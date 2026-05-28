Schweizerischer Nationalfonds / Fonds national suisse

Programme national de recherche : la transformation numérique comme projet de société

Bern (ots)

Le PNR 77 " Transformation numérique " présente ses résultats. La transformation numérique offre des opportunités qui ne pourront être exploitées que si la politique, l'économie et la société travaillent main dans la main.

La transformation numérique modifie notre société en profondeur. Afin d'étudier ces évolutions dans la formation, le marché du travail et la démocratie, le Conseil fédéral a lancé le Programme national de recherche " Transformation numérique " (PNR 77). Après plusieurs années de recherche, le comité de direction du PNR 77 présente ses résultats. Conclusion principale : la Suisse est en pleine transition numérique. Pour mettre à profit ses opportunités et en éviter les effets négatifs, cette transformation doit être considérée comme un projet de société.

La participation pour renforcer la réussite

Les solutions numériques ne portent leurs fruits que lorsqu'elles sont élaborées conjointement avec les personnes concernées. Ainsi, l'intelligence artificielle (IA) n'apporte une valeur ajoutée à l'hôpital que si elle est développée en collaboration avec le personnel soignant et les médecins, et intégrée dans les processus de travail. Les recherches montrent en outre le rôle croissant de l'IA en tant que partenaire de l'humain. Il faut par conséquent repenser la collaboration entre l'humain et la machine. Ce n'est pas la technologie seule qui détermine le succès de la transformation numérique, mais l'interaction entre la société, la politique et l'économie.

Égalité des chances : une condition indispensable à un marché du travail en pleine mutation

La numérisation transforme profondément le marché du travail, que ce soit à travers l'automatisation ou l'émergence de nouveaux profils professionnels. Le PNR 77 montre que les entreprises et les employé·es doivent investir en permanence dans des compétences numériques. La recherche d'emploi et le placement évoluent également : les outils numériques permettent une meilleure mise en adéquation entre les compétences des salarié·es et les postes vacants, et, par conséquent, une orientation professionnelle plus efficace.

Sans mesures ciblées, des pans entiers de la population risquent toutefois d'être mis sur la touche. Ainsi, les femmes ont davantage tendance à sous-estimer leurs compétences numériques et postulent moins souvent à des offres dans ce domaine. La numérisation inclusive du monde du travail constitue par conséquent une condition essentielle à la cohésion sociale.

La formation numérique, clé de l'avenir

La formation numérique recèle un immense potentiel. Les écoles, les universités et les écoles professionnelles utilisent déjà des outils numériques. Néanmoins, d'après les résultats du PNR 77, ils sont encore loin d'être pleinement exploités. La formation initiale et continue des enseignant·es doit donc être renforcée dans ce domaine. Le PNR 77 encourage en outre à définir clairement les compétences numériques requises et à les intégrer systématiquement dans l'éducation à toutes les étapes de la vie.

Bâtir la confiance grâce à des outils numériques transparents et équitables

Les technologies numériques soulèvent des questions fondamentales concernant l'éthique, la confiance et la démocratie. Les travaux de recherche du PNR 77 montrent que les outils numériques peuvent renforcer la participation citoyenne et accroître la fiabilité des processus démocratiques, notamment lors des votations ou au sujet de l'utilisation des recettes fiscales. Cela suppose des conditions-cadres équitables et transparentes.

Le PNR 77 s'est également penché sur l'évolution des médias : des structures médiatiques indépendantes, une utilisation responsable de l'IA dans le journalisme et un renforcement de l'éducation à la citoyenneté à l'école pourraient à l'avenir contribuer de manière significative à la consolidation de la démocratie.

Conclusion

Le message du PNR 77 est clair : la transformation numérique n'est pas un simple processus technologique, mais un défi sociétal commun. La Suisse ne pourra en exploiter les opportunités et limiter les risques que si les milieux politiques, économiques et la société travaillent main dans la main. Le comité de direction du PNR 77 formule douze recommandations en ce sens dans son rapport de synthèse.

-------------------

PNR 77

Sur mandat du Conseil fédéral, le Programme national de recherche " Transformation numérique " (PNR 77) a étudié depuis 2018 les opportunités offertes par la transformation numérique ainsi que ses éventuels effets négatifs. La recherche s'est concentrée sur les changements affectant la formation, le marché du travail et la démocratie. Entre 2020 et 2025, 46 projets au total ont été menés à bien grâce à un budget global de 30 millions de francs.

-------------------

Le texte de ce communiqué de presse et de plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du Fonds national suisse.