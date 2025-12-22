PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BFB / CIPI

BFB rät zur Vorsicht: Kerzen auf Weihnachtsbäumen sind ein erhebliches Brandrisiko

Bern (ots)

Offene Flammen gehören für viele zur Weihnachtsstimmung. Doch gerade Kerzen auf Weihnachtsbäumen können in Sekunden ein Feuer verursachen. Die Beratungsstelle für Brandverhütung BFB macht deshalb auf die aktuell erhöhte Brandgefahr durch Kerzen aufmerksam. Sie zeigt auf, wie sich das Risiko eines Brandes während der Weihnachtstage deutlich reduzieren lässt.

Entzündet die Flamme einer Kerze einen trockenen Zweig des Weihnachtsbaums, kann sich das Feuer innert Sekunden über den gesamten Baum ausbreiten. Da Weihnachtsbäume meist im Wohnzimmer stehen, greift ein Brand schnell auf weitere brennbare Gegenstände wie Sofas, Vorhänge und Möbel über. So kann ein gemütlicher Abend ein dramatisches Ende nehmen. Eine sichere und dennoch stimmungsvolle Alternative zu offenen Flammen bieten LED-Kerzen.

Für den Einsatz klassischer Kerzen am Weihnachtsbaum gibt die BFB folgende Sicherheitshinweise:

  • Den Weihnachtsbaum in der Wohnung nicht in der Nähe von Heizkörpern und Cheminées platzieren.
  • Auf ausreichend Abstand zu Textilien, Dekorationen und sonstigen brennbaren Materialien achten.
  • Sicherstellen, dass der Baum stabil in einem dafür vorgesehenen Ständer steht, damit er nicht kippen kann. Ständer mit Wasser füllen und täglich bis zu zwei Liter Wasser nachgiessen.
  • Brennende Kerzen nie aus den Augen lassen.
  • Tannenzweige verändern ihre Position im Laufe der Zeit. Daher die Kerzen regelmässig auf sicheren Halt und ausreichend Abstand zu den Ästen prüfen.
  • Beim Auspacken der Geschenke darauf achten, dass kein Geschenkpapier Feuer fängt.
  • Einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher in der Nähe des Weihnachtsbaums bereithalten.

Im Falle eines Brandes muss sofort die Feuerwehr alarmiert werden (Notrufnummer 118). Erst nachdem Menschen und Tiere in Sicherheit gebracht worden sind, kann versucht werden, kleinere Brände selbst zu löschen. Wichtig ist, sich dabei nie selbst in Gefahr zu bringen.

Mehr Sicherheitsinformationen bietet die BFB unter bfb-cipi.ch/sicher-feiern.

Pressekontakt:

Rolf Meier
Medienstelle der Beratungsstelle für Brandverhütung BFB
T +41 (0)31 320 22 82, media@bfb-cipi.ch

  • 27.11.2025 – 09:00

    Sechsmal mehr Brände durch Kerzen in der Adventszeit

    Bern (ots) - In der Adventszeit steigt die Brandgefahr bei Kerzen markant an: Bis zu 55 Brände pro Woche werden in der Schweiz verzeichnet - sechsmal mehr als im November. Häufige Ursachen sind unbeaufsichtigte Kerzen und trockene Adventskränze. Die Beratungsstelle für Brandverhütung BFB, die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU und die Suva rufen dazu auf, besonders achtsam mit offenen Flammen umzugehen. Laut ...

    mehr
  • 24.07.2025 – 09:00

    Junge Männer verletzen sich besonders häufig bei Feuerwerksunfällen

    Bern (ots) - Am 1. August gehören Feuerwerke zur Tradition, doch sie bringen auch Risiken mit sich. Jedes Jahr ereignen sich rund 230 Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Besonders häufig verletzen sich junge Männer - oft wegen eigenem Fehlverhalten. Die BFB, die BFU und die Suva rufen zur Vorsicht und zu verantwortungsvollem Umgang mit Feuerwerk auf. Gemeinsam haben ...

    mehr
  • 18.06.2025 – 09:00

    BFB rät zu besonderer Vorsicht beim Grillieren auf Balkonen

    Bern (ots) - Grillieren auf dem Balkon oder der Terrasse sorgt für gemütliche Stunden, birgt aber erhebliche Brandgefahren. Jährlich führen Unachtsamkeiten beim Grillieren zu zahlreichen Bränden - mit teils verheerenden Folgen. Die BFB gibt Sicherheitstipps und empfiehlt, einen Elektrogrill für das Grillieren auf Balkonen und Terrassen zu verwenden. Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Bränden, die durch unachtsames ...

    mehr
