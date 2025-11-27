BFB / CIPI

Durante l'Avvento il numero di incendi causati da candele è sei volte superiore

Berna (ots)

A causa delle candele, durante l'Avvento il pericolo di incendio aumenta sensibilmente: in Svizzera si registrano fino a 55 incendi alla settimana, sei volte di più rispetto a novembre. Gli incendi sono provocati principalmente da candele lasciate incustodite e corone dell'Avvento secche. Il Centro di informazione per la prevenzione degli incendi CIPI, l'Ufficio prevenzione infortuni UPI e la Suva invitano a prestare particolare attenzione in presenza di fiamme libere.

Secondo un'indagine dell'UPI, sul 50 per cento delle corone dell'Avvento usate in Svizzera vengono ancora posizionate candele di cera tradizionali. Sebbene creino un'atmosfera suggestiva, comportano un elevato rischio di incendio.

Pertanto, occorre prestare particolare attenzione: se la fiamma si avvicina troppo ai rami secchi, una corona dell'Avvento può prendere fuoco nel giro di pochi secondi. Nel periodo prenatalizio, tipicamente molto frenetico, basta un attimo di disattenzione per provocare un incendio. Le candele vanno sempre spente prima di lasciare la stanza e vanno sostituite in tempo, prima che si siano completamente esaurite. Il rischio è particolarmente elevato quando le corone dell'Avvento sono secche, meglio quindi evitare di accendervi candele. Un'alternativa più sicura sono le candele a LED che creano un'atmosfera di festa, senza pericolo di incendio.

Adottando queste semplici precauzioni è possibile prevenire incendi:

Mai lasciare incustodite le candele accese.

Non accendere le candele su corone dell'Avvento secche.

Sostituire le candele prima che si siano esaurite del tutto, al più tardi quando restano solo due dita di cera sopra la corona dell'Avvento.

Assicurarsi che le candele poggino stabilmente sulla corona dell'Avvento.

Posizionare la corona dell'Avvento su una superficie non infiammabile e a una distanza sufficiente da tessuti, decorazioni e altri materiali infiammabili.

Utilizzare candele a LED, che sono più sicure delle candele di cera.

Prestare particolare attenzione se nella stanza sono presenti bambini o animali domestici. Tenere fiammiferi e accendini fuori dalla portata dei bambini.

Altri consigli di sicurezza sono disponibili in tedesco e francese su www.bfb-cipi.ch/advent