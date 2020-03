Interpharma

Interpharma - Neuer Medien-Ansprechpartner: Michael Schiendorfer

Basel (ots)

Michael Schiendorfer ist ab sofort neuer Mediensprecher von Interpharma, dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen der Schweiz. Er wird die Medien in der Deutschschweiz betreuen. Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung in leitenden Kommunikations-Funktionen namhafter Pharma-, Industrie- und Versicherungs-Unternehmen ist Michael Schiendorfer mit dem Schweizer Gesundheitswesen bestens vertraut. René Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma, verweist auf die aussergewöhnlichen Umstände: «Mit der Einstufung des Bundes als ausserordentliche Lage sehen sich die Gesellschaft, das Schweizer Gesundheitswesen und damit auch die Mitgliedsunternehmen von Interpharma einer der grössten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte gegenüber. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Kommunikation ist Michael Schiendorfer ein grosser Gewinn für Interpharma. Ein Schwergewicht seiner Arbeit liegt auf den Projekten und Massnahmen der forschenden pharmazeutischen Industrie zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie.» Cécile Rivière wird weiterhin Interpharma-Mediensprecherin für die französischsprachigen Medien sein.

Kontakt:

Michael Schiendorfer, Mediensprecher Deutschschweiz

Tel: +41 79 503 03 00

michael.schiendorfer@interpharma.ch



Cécile Rivière, Mediensprecherin Westschweiz

Tel: +41 79 800 25 91

cecile.riviere@interpharma.ch