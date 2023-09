140 Jahre Schulthess Klinik

Schulthess Klinik

Die Schulthess Klinik existiert auf den Tag genau seit 140 Jahren. Der junge Arzt Wilhelm Schulthess konnte nicht wissen, dass die Eröffnung seines orthopädischen Instituts viele Jahrzehnte später zu einer anerkannten Fach-Klinik weltweit führen würde. Seine Empathie und Menschlichkeit sind bis heute im Leitbild der Wilhelm Schulthess-Stiftung verankert.

Heute vor 140 Jahren eröffnete der junge Arzt Wilhelm Schulthess das orthopädische Institut an der Löwenstrasse in Zürich. Ohne es zu wissen, legte er damit den Grundstein für die Schulthess Klinik, wie sie heute existiert.

Mit der Erforschung der Skoliose und seinem wissenschaftlichen Output erlangte Prof. Dr. Wilhelm Schulthess im Verlauf seiner Karriere Weltruf. Er vernetzte das schweizerische Gesundheitswesen und setzte viele medizinische Innovationen um, mit seiner Empathie und Motivation entwickelte er das Fachgebiet der Orthopädie massgeblich weiter. Seine Werte und seine Arbeit prägen die Klinik bis heute.

Outcome Forschung: «Man wird nur besser, wenn man weiss, was man tut.»

Dr. Wilhelm Schulthess starb 1917 und die Klinik existierte während den Kriegsjahrzehnten in kleinerem Rahmen weiter. Der nächste grosse Schritt in der Entwicklung der Schulthess Klinik fand ab den 60er-Jahren statt und wurde vom neuen Klinik-Chef Dr. Norbert Gschwend geprägt.

Norbert Gschwends Leitsatz: «Man wird nur besser, wenn man weiss, was man tut», führte zur heutigen Outcome Forschung der Klinik – eine Abteilung, die nur möglich ist, weil die Schulthess Klinik als Stiftung organisiert und die Forschung als Stiftungszweck verankert ist.

Unter Norbert Gschwend entstand in den 1970-er Jahren eine lückenlose Dokumentation aller eingebauten Prothesen, die als Grundlage für die eigene Forschungstätigkeit diente. Der Klinikleiter war selbst Autor von über 400 und Mitautor von über 100 Publikationen auf dem Gebiet der Orthopädie. Die langjährige Forschungstradition der Schulthess Klinik bringt bis heute laufend neue, praktische Erkenntnisse und verbessert so stets die Behandlung der Patientinnen und Patienten.

Spitzenmedizin, Innovation und Menschlichkeit damals und heute

Im ihrem Jubiläumsjahr hat sich die gesamte Schulthess Klinik intensiv mit ihrer DNA befasst. Das heisst mit ihrem Stiftungszweck, Leitbild und den Pionieren ihrer Geschichte. Menschen mit Beschwerden am Bewegungs- und Stützapparat von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität wiederherzustellen, das war schon 1883 das Ziel des Klinik-Gründers Wilhelm Schulthess und ist im Zweck der Stiftung immer noch verankert.

Die Mitarbeitenden der Schulthess Klinik arbeiten täglich daran die Werte Spitzenmedizin, Innovation und Menschlichkeit in die Praxis umzusetzen und sind zusammen mit den Gründern und Innovatoren der Vergangenheit der Grund, warum die Klinik eine der besten orthopädischen Adressen der Welt geworden ist.

Über die Schulthess Klinik Die Schulthess Klinik ist eine der führenden orthopädischen Kliniken Europas mit rund 1100 Mitarbeitenden. Als orthopädische Spezialklinik konzentriert sie sich auf anspruchsvolle Behandlungen am Bewegungs- und Stützapparat. Die Schwerpunkte sind chirurgische Orthopädie, spinale Neurochirurgie, Neurologie, Rheumatologie, Manuelle Medizin und Sportmedizin. Mit über 10'000 Operationen und über 133‘000 ambulanten Patientenkontakten verfolgte sie auch im Geschäftsjahr 2022 ihr oberstes Anliegen, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität wiederherzustellen. Die Schulthess Klinik ist offen für allgemein- und zusatzversicherte Patienten.

Die Klinik wurde 1883 gegründet und wird seit 1935 von der Wilhelm Schulthess-Stiftung getragen. Mit ihrer langjährigen Forschungstradition engagiert sie sich dafür, die Behandlungen stetig zu verbessern. Im Jahr 2021 wurde die Schulthess Klinik im Ranking «World’s best hospitals» des US-Nachrichtenmagazins Newsweek in der Kategorie «Top Specialized» mit Rang 6 in der Orthopädie ausgezeichnet. Seit 2023 ist die Klinik ISO 14001:2015 zertifiziert.