Mischa Zverev analysiert Roland-Garros für Eurosport

München (ots)

Mischa Zverev übernimmt während der French Open die Rolle des Match-Analysten bei den Tennis-Übertragungen von Eurosport. Der 34-Jährige wird gemeinsam mit Moderator Matthias Stach in der Sendung "Matchball" zweimal am Tag auf die Partien im Stade Roland-Garros blicken, das Geschehen einordnen und bewerten sowie täglich als Co-Kommentator im Einsatz sein.

Für Mischa Zverev ist es nicht der erste Einsatz im Eurosport-Team. Die ehemalige Nummer 25 der ATP-Weltrangliste begleitete unter anderem bereits den Olympiasieg seines jüngeren Bruders Alexander am Eurosport-Mikrofon. "Mit Mischa Zverev haben wir einen Experten, der nicht nur nah am Geschehen ist, sondern bereits für Eurosport bei den Grand Slams im Einsatz war und zudem das komplette Tennis-Turnier bei den Olympischen Spielen von Tokyo 2020 aus dem Studio in München-Unterföhring für Eurosport begleitet hat. Er kennt damit sowohl unser Team als auch die Abläufe", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland.

"Nachdem ich für Eurosport bereits in verschiedenen Rollen berichten durfte, freue ich mich auf meine neue Aufgabe im Tennis-Team, wodurch sich für mich nochmal ein neuer Blickwinkel auf den Sport eröffnet", sagt Mischa Zverev und ergänzt: "Das werden zwei intensive Tennis-Wochen mit hochklassigen Matches. Den Zuschauerinnen und Zuschauern möchte ich dabei nicht nur die kleinen Details erklären, die oft große Unterschiede ausmachen können, sondern auch die Begeisterung fürs Tennis vermitteln."

Bereits im Vorjahr war Mischa Zverev als internationaler und nationaler Experte für Eurosport bei zahlreichen Grands Slams vor Ort im Einsatz und hat in seinem Video-Format "Mischa's Mission" rund um die Turniere berichtet.

Mit Matthias Stach steht Mischa Zverev der erfahrenste Tennis-Fachmann im deutschen Fernsehen als Moderator zur Seite. Während der French Open geht das neu-formierte Doppel täglich um 20:30 Uhr mit einem Round-Up der Matches des Tages und einem Ausblick auf die anstehende Night-Session auf Sendung. Im Anschluss an die Abendspiele melden sich Stach und Zverev noch einmal mit einer abschließenden Analyse des Turniertages.

Eurosport präsentiert Roland-Garros, das prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Welt, vom 22. Mai bis 5. Juni täglich ab ca. 10:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 sowie bei Eurosport 2 und mit Eurosport bei Joyn PLUS+. Durch den Tennisnachmittag führen wie gewohnt Birgit Nössing und Barbara Rittner, die zudem täglich gegen 18:30 Uhr in "First Serve Rittner" auf die bisherigen Partien des Tages zurückblickt.