Die Spezialfolge "Reeperbahn privat!": Kiez-Urgesteine gewähren unveröffentlichte Einblicke in die berüchtigte Meile

Spezial-Folge zeigt private und unveröffentlichte Aufnahmen

Bekannte Gesichter geben exklusive Einblicke hinter verschlossene Türen

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez - Spezial" am 8. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Spezialfolge der beliebten Doku-Reihe "Reeperbahn privat!" zeigt das Rotlichtviertel wie nie zuvor: Kiez-Experten wie Koberer Fabian, Helmuth "Schnecke" Wendt oder Domina Manuela teilen ihre Erinnerungen sowie unveröffentlichte Aufnahmen. Wie hat die Meile in den wilden 1970er Jahren funktioniert? Und was hat sich bis heute verändert? "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez - Spezial" am 8. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Klaus Barkowsky war Zuhälter auf der Partymeile und Gründer der ehemaligen Nutella-Bande, einer der berüchtigtsten Banden auf St. Pauli. Im letzten Interview vor seinem Tod berichtet er von einer Zeit des Milieus, die schillernd und dunkel zugleich war. Auch Ex-Bordell-Betreiber Helmuth "Schnecke" Wendt hat noch eine andere Kiez-Welt erlebt: Der Ex-Zuhälter ist auf St. Pauli geboren und betrieb in den 1980er und 1990er Jahren mehrere Bordelle. Heute führt er Touristen über die Reeperbahn und veranstaltet Kämpfe für Hobbyboxer. Koberer und Türsteher Fabian ist ebenfalls ein Urgestein: Seine Karriere begann im letzten Live-Sex-Kabarett St. Paulis - nun steht er seit über 30 Jahren an den Eingängen von Bars und Clubs auf der Partymeile und kennt das wahre Leben des Erotik-Viertels.

Eine andere Perspektive geben drei Frauen: Laura arbeitet seit 16 Jahren als Prostituierte. Sechs Jahre davon gehört sie zum berüchtigten Laufhaus "Pink Palace" - dem größten auf der Reeperbahn. Nicht weit entfernt übt auch Domina Manuela als Dienstälteste in der Herbertstraße ihren Job aus - eine der bekanntesten Adressen für Prostitution weltweit. Kitty hingegen arbeitet in ihrer Privatwohnung - am Straßenstrich oder an Laufhäusern hat sie kein Interesse. Die Frauen sprechen über den harten Alltag der Prostitution, unter welchen Bedingungen sie ihr Geld verdienen und wie das Verhältnis mit den Zuhältern geregelt ist.

Zum ersten Mal öffnen die Protagonisten ihre privaten Fotoalben und zeigen unveröffentlichte Aufnahmen aus Jugend und Kindheit. Sie teilen ihre ersten Erinnerungen an die Meile: Wie kommt es dazu, dass Menschen den Weg ins Rotlichtviertel finden? Und welche Wünsche und Träume haben sie für ihre Zukunft?

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

"Reeperbahn privat" begegnet den Protagonisten auf Augenhöhe. Die Doku blickt hinter die Kulissen der Amüsiermeile und gibt einen Einblick in den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Was sind ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte?