Projekt "Raum und Mobilität 2050": Ministerium für Infrastruktur und Justiz lädt zum zweiten öffentlichen Forum ein

Am Donnerstag, 23. Januar 2025, findet im kleinen Saal in Schaan von 11.30 bis 15.00 Uhr das zweite öffentliche Forum des Projekts "Raum und Mobilität 2050" statt. In einem frei wählbaren Zeitfenster können sich Interessierte ein Bild über den Stand der Arbeiten machen und sich darüber informieren, welche Stossrichtungen zur Weiterverfolgung vorgeschlagen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit den Mitgliedern der Projektleitung über die Ergebnisse auszutauschen und Inputs zu den bisherigen erarbeiteten Projektinhalten zu geben. Das Ministerium für Infrastruktur und Justiz empfiehlt, für den Besuch rund 60 Minuten einzuplanen.

Da das Forum über Mittag stattfindet, stellt das Ministerium für Infrastruktur und Justiz einen kleinen Imbiss bereit. Aus diesem Grund bittet das Ministerium die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis Montag, 20. Januar 2025, um ihre Anmeldung unter: www.regierung.li/2050.

Zum Projekt "Raum und Mobilität 2050"

Die Regierung hat im Mai 2023 das Projekt "Raum und Mobilität 2050" initiiert und mit der ersten von zwei Projektphasen begonnen. In den vergangenen Monaten haben Projektgremien sowie ein externes Fachbüro ein "Zielsystem" definiert und mögliche "Stossrichtungen" für die Erreichung der Ziele aufgezeigt. Daraufhin wurden die Stossrichtungen mit den Zielen abgeglichen. Heute liegt ein Vorschlag vor, welche Stossrichtungen weiterverfolgt werden sollen. Dieser Vorschlag wird am zweiten Forum der Öffentlichkeit präsentiert. Im Nachgang zum öffentlichen Forum wird der finale Entscheid zu den weiterzuverfolgenden Stossrichtungen von der Projektleitung und dem Lenkungsausschuss unter Einbezug der Inputs des Forums gefällt. Anschliessend startet die Ausarbeitung von Variantenfächern pro Stossrichtung.

Das Projekt "Raum und Mobilität 2050" wurde aufgrund der Erkenntnisse der Variantenprüfung zur Entlastung des Dorfzentrums von Schaan sowie des Postulats "Nachhaltiges und ganzheitliches Raumplanung-Mobilitätskonzept für Liechtenstein" in die Wege geleitet. Mit dem Vorhaben sollen, auch unter Berücksichtigung raumplanerischer Aspekte, gesamtheitliche Verkehrslösungen mit einem langfristigen Zeithorizont geprüft werden. Weitere Informationen, wie beispielsweise eine Dokumentation des ersten öffentlichen Forums vom Juli 2024, können unter der eigens für dieses Projekt eingerichteten Webseite abgerufen werden:

