Dokumentation über Pornostar Bettina Habig: "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" startet bei RTLZWEI

München (ots)

Wie wurde aus Bettina Habig der Pornostar Texas Patti?

Der Preis des Erfolgs: familiäre Brüche, verlorene Freundschaften - und der Aufbau einer neuen Heimat

ab dem 22. Mai, donnerstags um 20:15 bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Vom Zahnarztstuhl auf die Erotikbühne: Texas Patti erzählt ihre Geschichte - ungeschönt und berührend. Die Dokumentation reist zurück in die Vergangenheit von Bettina Habig aka Texas Patti: Wie wurde aus der behütet aufgewachsenen Bettina aus Münster der international erfolgreiche Pornostar Texas Patti? Als die Zahnarzthelferin ihren Freund Patrick kennenlernt, beginnt eine abenteuerliche Reise in die Erotik-Szene. Doch der Preis des Erfolgs ist hoch: Familie und Freunde wenden sich von ihr ab. Mit Patrick und Carsten an ihrer Seite entsteht jedoch in einer 3er-WG in Münster eine neue Familie - eine, in der auch zusammengearbeitet wird. "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" ab Donnerstag, den 22. Mai, um 20:15 bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+.

Wie wird aus einem Mädchen aus dem konservativen Münster Deutschlands bekannteste Pornodarstellerin? In den ersten beiden Folgen der Doku-Serie "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" nimmt Bettina Habig die Zuschauer mit zu den Anfängen ihrer ganz eigenen Reise - voller Mut, Liebe und Tabubrüche.

Die erste Folge zeigt das Leben einer jungen Frau, weit weg von Glamour und roten Teppichen: behütete Kindheit, Realschule, Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Doch Bettina spürt, dass sie nicht dem Bild entspricht, das andere von ihr erwarten. In der klassischen Rollenverteilung findet sie sich nicht wieder - weder in der Liebe noch in ihrer Sexualität. Die Neugier auf die Swinger-Szene wird zum Wendepunkt. Als sie Patrick begegnet, entsteht aus der Suche nach Freiheit eine tiefe Verbindung - und der erste Schritt in ein Leben, das sie nie für möglich gehalten hätte.

In Folge zwei wird deutlich, welchen Preis Bettina für ihre Offenheit zahlt. Als sie Familie und Freunden gegenüber offenbart, dass sie Pornodarstellerin wird, schlägt ihr Ablehnung entgegen. Der Bruch mit den eigenen Eltern schmerzt - umso mehr, weil Bettina gehofft hatte, auf deren Rückhalt zählen zu können. Doch sie findet Halt: mit Patrick und Carsten an ihrer Seite entsteht in Münster eine neue Familie - in einer 3er-WG, in der nicht nur gewohnt, sondern auch gemeinsam gearbeitet wird.

"Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" ab dem 22. Mai, donnerstags um 20:15 bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird produziert von Good Guys Entertainment.

Über "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt":

Bettina Habig, ihren Fans besser bekannt als Texas Patti, ist Deutschlands erfolgreichste Pornodarstellerin. Fast 2 Millionen Follower auf Instagram und ein Star der Erotikbranche bis in die USA. Mit ihrem Ehemann Patrick und dem Partner Carsten hat sie eine erfolgreiche Marke in der Szene etabliert. RTLZWEI dokumentiert einen Weg voller Hürden und Verluste und zeigt einen einzigartigen Blick in und hinter die Erotikindustrie. Im Mittelpunkt dabei immer die besondere (Liebes-)Geschichte von Bettina und Patrick Habig.