Zendure

IFA 2024: Zendure stellt innovative Energielösungen Hyper 2000 und Ace 1500 vor

Berlin (ots/PRNewswire)

Besuchen Sie Zendure auf der IFA 2024 (Halle 2.2 - Stand 110) oder auf der Showstoppers Nr. 28

Zendure, eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Unternehmen, präsentiert vom 6. bis zum 10. September 2024 auf der 100. IFA in Berlin am Stand H2.2-110 seine neuesten Innovationen. Zu den ausgestellten Produkten gehören unter anderem die neuesten Zendure-Modelle Hyper 2000 und Ace 1500, die neuen Batterien SolarFlow, AIO 2400 sowie die SuperBase V.

Die Hyper 2000 ist das weltweit erste Multiset-Koordinations-Plug-in-Solarsystem mit einer bidirektionalen AC-gekoppelten Ladelösung und einem modularen, stapelbaren Design. Die Ace 1500, eine dynamische Erweiterung, die sowohl für netzgebundene als auch für netzunabhängige Szenarien entwickelt wurde, verwandelt bisher starre Balkonkraftwerke in tragbare Lösungen, die ideal für Abenteuer abseits des Stromnetzes sind. Zum ersten Mal stellt Zendure seine neuen, verbesserten Batterien AB1000S und AB2000S vor, die zur Verbesserung der Sicherheit mit einem Aerosol-Feuerlöschsystem ausgestattet sind.

Neue Ära der Solarenergiespeicherung

Die Hyper 2000 soll neue Maßstäbe für saubere Energie setzen. Dank ZenLink, einer lokalen Kommunikationstechnologie, können mehrere Hyper-Einheiten miteinander verbunden werden und unabhängig von Internetverbindungen innerhalb des Mikro-Netzwerks eines Hauses autonom kommunizieren. Zusammen mit der AC-gekoppelten Lösung ermöglicht die fortschrittliche Vernetzung von ZenLink die mühelose Synchronisierung mehrerer Hyper-Geräte auf derselben Phase. Dank der Integration von Day-Ahead-Tarifen von Nord Pool ermöglicht Hyper 2000 den Nutzern ein fortschrittliches Energiemanagement und eine Kostenoptimierung nach dem Time-of-Use-Prinzip (TOU).

„Wir freuen uns, unsere Visionen und Innovationen im Bereich der Energielösungen auf der IFA in Berlin zu präsentieren", erklärte Bryan Liu, CEO und Gründer von Zendure. „Unser Ziel ist es, innovative, zuverlässige und erschwingliche nachhaltige Energielösungen vorzustellen und die Besucher darüber aufzuklären, wie sie die Vorteile des Time-of-Use nutzen können. Wir sind bestrebt, die Öffentlichkeit für die Bedeutung eines umweltfreundlicheren Lebensstils zu sensibilisieren und sie über nachhaltige Energieoptionen zu informieren."

INFORMATION ZU ZENDURE

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Unternehmen mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley (USA), der Greater Bay Area (China) sowie in Japan und Deutschland. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte auf der ganzen Welt bereitzustellen, indem wir die neuesten Energietechnologien auf den Markt bringen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2494757/Zendure_Showcases_Innovative_Energy_Solutions_SolarFlow_Hyper_and_SolarFlow_Ace_at_IFA_2024.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg

