Diese Woche bei "Diese Büchners": Diegos Fußballtraum wird wahr und Schock für Danni: Jada muss unerwartet ins Krankenhaus

München (ots)

Diego löst ein besonderes Geburtstagsgeschenk ein - er darf mit Ailton kicken

Die Familie im Ausnahmezustand: Jada muss ins Krankenhaus

Die dritte von vier Folgen "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

Es wird nicht langweilig bei den Büchners. Sollten Jada und Joelina wirklich ausziehen, kann sich auch Danni ein kleineres Zuhause mit ihren drei weiteren Kindern suchen. Doch die Besichtigung fällt chaotischer aus als geplant. Ein Ausflug nach Deutschland verläuft dagegen wie am Schnürchen - Joelina besteht das Assessment-Center einer Airline und Diegos Fußballtraum erfüllt sich. Die dritte Folge von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" ist am 9. Oktober 2024 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Der Familienrat hat getagt: Danni entschließt sich nach reiflicher Überlegung, nicht in das Bar-Business ihrer Freundin Jessi einzusteigen. Doch sie hat bereits eine neue Idee. Eine Event-Reihe für Mütter, damit diese auf "Me-Time-Partys" mal wieder einen entspannten Abend unter Freundinnen genießen und dem Alltag entfliehen können. Parallel dazu sucht die fünffache Mutter nach einem neuen Familiendomizil auf Mallorca. Das aktuelle Haus wird zu groß, wenn ihre Töchter Jada und Joelina in naher Zukunft ausziehen. Die erste Besichtigung eines potenziellen neuen Zuhauses verläuft allerdings chaotisch.

Wenig später geht es für die Familie nach Deutschland. Hier steht für Joelina ein Assessment-Center bei einer deutschen Airline auf dem Programm. Während sie ihr Bewerbungsgespräch erfolgreich meistert, nutzen Danni, Volkan, Diego und Jenna die Zeit für einen Ausflug in einen Kletterpark. Am Ende des Tages kommt die freudige Nachricht: Joelina hat das Bewerbungsverfahren bestanden! Nur ihr Arbeitsort bleibt offen - und somit befinden sich die WG-Pläne mit Jada weiterhin in der Schwebe.

Ein besonderes Highlight folgt am nächsten Tag für Nesthäkchen Diego. Er darf nicht nur das Bremer Fußballstadion besuchen, sondern auch mit Werder Bremen-Legende Ailton trainieren. Ein Traum geht in Erfüllung.

Zurück auf Mallorca wendet sich das Blatt plötzlich. Jada muss unerwartet ins Krankenhaus. Die Familie steht zusammen und hofft, dass alles gut ausgeht.

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der dritten Folge am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Episode ist nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

2015 lernte Danni Büchner den Mallorca-Auswanderer Jens Büchner kennen. Er starb drei Jahre später an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap Einblicke in ihr Leben als Fünffach-Mama und Geschäftsfrau.