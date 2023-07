Growatt bietet während des Prime Day 2023 auf allen Plattformen Sonderangebote für tragbare Stromversorgungslösungen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Nach der erfolgreichen Einführung des INFINITY 1500 in den Vereinigten Staaten wendet sich Growatt weiterhin dem deutschen Markt für tragbare Stromversorgung zu und bietet eine EU-Version von INFINITY 1500 an, um den schnell wachsenden Bedarf an grüner Energie zu decken. Die ...

mehr